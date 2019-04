One Piece - Offizieller Trailer zum neuen Kinofilm Stampede ist da!

Der erste offizielle Trailer zum neuen Anime-Kinofilm „One Piece: Stampede“ ist da und er begeistert die Fans auf ganz Social Media. Unzählige Piraten der Schlimmsten Generation sind zugegen, während Monkey D. Ruffy und seine Crew auf einen ehemaligen Roger-Piraten treffen und eine geheimnisvolle Schatztruhe suchen.

Im Vorfeld gab es bereits zahlreiche Infos zum neuen Kinofilm von One Piece, doch ein offizieller Teaser-Trailer blieb den wartenden Fans bislang verwehrt. Das sollte sich jetzt ändern, denn Toei Animation hat nun den offiziellen Trailer zu „One Piece: Stampede“ veröffentlicht.

One Piece: Stampede

Es wird wieder heiß hergehen im neuesten Kinofilm von One Piece und es wartet ein durchwachsenes Piratenaufgebot auf die Zuschauer. Diese reichen von den beliebten Strohhüten in ihren neuen Outfits über Mihawk und Sabo bis hin zu den ganz neuen Charakteren Festa und Bullet.

Inhaltlich wird sich alles um die Jagd nach einer Schatztruhe von Gol D. Roger drehen und unterwegs treffen die Strohhüte auf die neuen Gesichter Festa und Bullet, die ganz offensichtlich nichts Gutes im Schilde führen. Festa wird als "Meister der Festlichkeiten" und "Kriegsanstifter" betitelt, während sich Bullet als ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten zu verstehen gibt. Er wird auch als "Dämonenerbe" beschrieben, was auf Dunkles schließen lässt.

Bekanntermaßen sind die ehemaligen Mitglieder der Piratencrew von Gol D. Roger alles andere als schwächliche Zeitgenossen. Wenn sie Monkey D. Ruffy also nicht mit offenen Armen empfangen, dürfte es eine regelrecht prekäre Situation für den gutherzigen Piratenkapitän werden. Zumindest sehen wir Ruffy schon jetzt in seiner Gear-4-Form im Trailer, was darauf schließen lässt, dass er abermals an sein Limit gehen muss.

„Willkommen zum Festival der Piraten von der ganzen Welt.“

Passenderweise schreibt der Twitter-User NyxiasOmega, ob es sich hierbei um ein „One Piece Battle Royale“ handeln würde, da es wirklich so aussieht, als wären alle Piraten der Schlimmsten Generation zugegen. Hier seht ihr den Trailer:

"Welcome to the festival for pirates from around the world." Watch the new trailer for ONE PIECE: STAMPEDE. Premiering in theaters in Japan August 9, 2019. #OnePieceStampede pic.twitter.com/C47e6jNEwJ — Toei Animation (@ToeiAnimation) 10. April 2019

Der neue Kinohit „One Piece: Stampede“, der passend zum 20. Jubiläum von One Piece erscheint, wird in Japan am 9. August 2019 in den Kinos durchstarten. Wann er hierzulande zu sehen sein wird, ist noch unklar.

