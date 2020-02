One Piece - Nissin veröffentlicht actiongeladenen Werbespot für Cup Noodles

Man muss es leider sagen – Werbespots in Deutschland sind zumeist recht einfallslos und langweilig. Anders allerdings in Japan, wo im Rahmen der „Nissin Hungry Days“-Kampagne ein neuer aufregender „One Piece“-Werbespot aufgetaucht ist.

Die „Hungry Days“-Kampagne von Nissin findet bei Anime-Fans immer großen Anklang, denn gerade bei Werbung für Cup Noodles gibt sich das Unternehmen besonders viel Mühe. Von apokalyptischen Liebesgeschichten bis hin zu lustigen Anime-Erlebnissen war schon alles dabei.

Die jüngste Kampagne zielte auf Eiichiro Odas One Piece ab, die gleichzeitig das 20-jährige Bestehen dieses Anime feiert. Das Ergebnis war eine Reihe von tollen Promos, in der die „One Piece“-Charaktere erneut die Schulbank drücken mussten. Das Ganze kam so gut an, dass Fans um weitere Projekte baten – mit Erfolg.

Eine hitzige Schlacht

Der Nissin-Werbespot bringt frischen Wind in den Marineford Arc, da der Paramount-Krieg in eine hitzigere Kavallerieschlacht umgewandelt wurde. Gezeigt werden Charaktere, die von Carole und Künstler Eisaku Kubonouchi entworfen wurden. Besonderen Augenmerk legen die Fans hier allerdings auf das Gesicht von Ruffy, denn bisher wurde dieses zurückgehalten.

Der Spot ist ein emotionaler Lauf durch den Marineford Arc mit Whitebeards Kampf gegen die Admirale, Aces möglichem Schicksal und dem überraschenden Auftauchen der Blackbeard Crew. Die Zusammenarbeit gab dem Franchise eine tolle Wendung und ergab lustiges Material, das vielleicht mal im Anime aufgegriffen wird.