One Piece - Neuer Trailer zu One Piece: Stampede veröffentlicht

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist der neue Film zu One Piece in greifbarer Nähe. Dank eines nagelneuen Trailers erhalten wir Einblicke in die Handlung des Werks, welches zur Feier des zwanzigjährigen Jubiläums des Anime in die Kinos kommen wird. Der gut eineinhalbminütige Trailer zeigt dabei auf, dass die neue Geschichte äußerst rasant und actiongeladen sein dürfte.

Für Fans von One Piece ist 2019 ein wirklich gutes Jahr. Zum einen beginnt am 07. Juli die Reverie-Arc, die sich unter Tatsuya Nagamine und Midori Matsuda in einem neuen Zeichenstil präsentiert. Zum anderen kommt in Japan am 09. August der nächste Kinofilm zu der äußerst beliebten Piratengeschichte in die Kinos: „One Piece: Stampede“.

Neuer Trailer zu Stampede

Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens der Serie und unter der kreativen Leitung von Mangaka Eiichiro Oda höchstpersönlich, müssen sich die Strohhüte dieses Mal ihrer größten Herausforderung stellen. Dabei handelt es sich um die Piraten Expo, eine Weltausstellung von Piraten für Piraten. In regelmäßigen Abständen treffen sich hier die verruchtesten Gestalten der Weltmeere, um in einem Wettkampf gegeneinander anzutreten.

Das Ziel ist stets das gleiche: einen unglaublich wertvollen Schatz finden. Doch dieses Mal sind nicht nur die Strohhüte mit von der Partie, zusätzlich geht es um einen ganz besonderen Schatz. Dieser soll nämlich einst dem König der Piraten, Gol D. Roger, gehört haben. Klar, dass Strohhut-Piratenkapitän Monkey D. Ruffy diesen für sich beanspruchen will, doch sind seine Gegenspieler mächtige Seeräuber aus allen Ecken der Welt und sie werden alles tun, um die Strohhüte aufzuhalten.

One Piece: Stampede

Der aktuelle Film zur beliebten Animeserie wird neben einigen neuen Figuren eine Vielzahl an bekannten Charakteren zurückbringen. Zusätzlich zu allen Mitgliedern der schlimmsten Generation dürfte so ziemlich jeder anwesend sein, der in den letzten zwanzig Jahren mehr als eine Nebenrolle innehatte. Von Buggy, über Crocodile bis hin zu Rob Lucci.

Der Film wird in Japan am 09. August in den Kinos anlaufen. Einen Release-Termin für Europa, oder speziell Deutschland, gibt es noch nicht.