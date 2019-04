One Piece - Neuer Reverie-Arc mitsamt Opening hält massiven Plot-Twist bereit

Mit der Folge 877 findet die derzeitige Staffel von „One Piece“ ein Ende und damit auch das gewohnte Opening. Dieses hat sich nicht grundlegend verändert, doch durch ein paar Neuerungen bekommt man bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Geschehnisse in der Anime-Serie.

Die 877. Folge von One Piece läutet das Ende vom Whole Cake Island-Arc ein, der die Fans der Serie seit April 2017 begleitete. Das Opening hat sich eingebrannt, doch es gibt ein paar Neuerungen. Die nun veralteten Szenen von Whole Cake Island wurden jetzt durch brandneue Bilder der kommenden Story ersetzt.

Fans, die die Handlung von Reverie während der Whole Cake Island Story mochten, können sich nun freuen. Die kommende Staffel dreht sich um dieses Treffen der Könige. Bereits letztes Jahr gab „One Piece“-Schöpfer Eiichirō Oda an, dass die Serie zu Reverie zurückkehren wird.

„In Reverie wird es einen unerwarteten Zwischenfall geben“, kündigte er an.

One Piece Franchise mittlerweile stärker als „Der Herr der Ringe“-Marke

Vorsicht, potenzielle Spoiler!

In Reverie kehren viele Lieblinge der „One Piece“-Fans zurück, um sich für das große Treffen der Könige zu versammeln. Im Opening wird klar, wie weit Luffy und seine Freunde gekommen sind, seit der Anime im Jahr 1997 das erste Mal ausgestrahlt wurde.

© Toei Animation / Eiichiro Oda

Doch allem voran gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung rund um Hauptcharakter Monkey D. Luffy. Der Strohhut wird in der ersten Folge von Reverie als fünfter Kaiser der Meere bezeichnet, was die anderen Herrscher aufschrecken lässt. Demnach wird Luffy auf eine Stufe gestellt mit den Roten Shanks, Charlotte Linlin (Big Mom), Kaido und Blackbeard.

Außerdem kann sich Luffy über die Rückkehr seines Freundes Coby freuen, mit dem er ein ernstes Versprechen teilt. Die geschworenen Verbündeten der Strohhüte finden wieder zueinander. Indiz dafür, dass Reverie viele spannende Folgen bereithält.

One Piece Poster zum neuen Reverie-Arc deutet auf Twist bei den Strohhüten

Die erste Episode der neuen Staffel wird am 7. April 2019 ausgestrahlt und ist die 878. Anime-Folge vom Rekordbringer „One Piece“.

Habt ihr alle Folgen von „One Piece“ gesehen? Wann fandet ihr zum Manga oder zur Serie? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare!