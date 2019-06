One Piece - Neue Vorschau kündigt ein Geschenk von Whitebeard an

Außerhalb der beliebten Strohhutbande gibt es wohl keinen Charakter, der mehr Ikone ist als Whitebeard. In der kommenden Folge von One Piece wird man erfahren, welches Geschenk sein letztes wird.

Die Reise von Eiichiro Odas One Piece begann 1997 im wöchentlichen Magazin Shonen Jump. Seither hat sich das Franchise stark erweitert und erreichte weltweite Erfolge. Der Manga erreichte sogar einen Weltrekord im Guinnessbuch für die meist gedruckten Kopien eines Buches von einem einzigen Autor. Bis heute hat One Piece nicht an Beliebtheit verloren und strahlt nun in Kürze Episode 890 aus.

Achtung, es folgen Spoiler!

Obwohl Whitebeard schon vor etlichen Folgen in One Piece gestorben ist, verspricht eine Vorschau auf die kommende Episode, mit dem Titel „Marco! Der Wächter von Whitebeards Andenken“, eine Rückkehr von Whitebeard. In Form eines letzten Geschenkes soll er wieder auferstehen.

Whitebeard und Newgate © Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Edward Newgate und Marco

Edward Newgate ist einer der stärksten, aber gleichzeitig nettesten Charaktere in „One Piece“. Seine Kraft, so starke Vibrationen zu erschaffen, dass er sogar Löcher in die Realität reißen und die Welt zerstören kann, ist nicht von schlechten Eltern. Als Vater der Whitebeard-Piratencrew glaubte er, dass alle Landbewohner Kinder des Meeres sind. Mit seinem letzten Atemzug im Kampf gegen die Marine verriet er, dass das One Piece real sei. Der Marineford-Arc sollte als einer der spannendsten Abschnitte in die Geschichte von One Piece eingehen.

Niemand war Newgate näher als Marco, ein Kommandeur der ersten Division von Whitebeards Piraten. Wenn man nun die Beziehung zwischen Marco und Whitebeard betrachtet, gäbe es niemand besseren, um ein geheimes Geschenk aufzubewahren. Mit der kommenden „Wano Arc“ wird es interessant zu sehen sein, ob Whitebeard noch immer die Fähigkeit hat, die Serie voranzutreiben.

„Marco! Der Wächter von Whitebeards Andenken“ wird am 23. Juni 2019 ausgestrahlt. Was könnte das letzte Geschenk sein? Freut ihr euch auf die „Wano Arc“? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.