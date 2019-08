One Piece - Mangaka Eiichiro Oda lobt den neuen Film in höchsten Tönen

Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, hat sich nun zu dem baldigen Release des neuen Films und Fans, die diesen kaum abwarten können, zu Wort gemeldet. Und sein Lob könnte kaum größer sein.

Bereits morgen ist es so weit. Der neueste Film zu One Piece, „One Piece: Stampede“, erscheint in den japanischen Kinos, und obwohl es kaum noch 24 Stunden bis dahin sind, können Fans weltweit nicht die Füße stillhalten. Wenig überraschend also, dass der Schöpfer von Ruffy, Zorro und Co. mit Fanbriefen von Lesern überhäuft wird, die ihre Vorfreude nicht recht im Griff haben.

Odas Kritik zu Stampede

Die Twitter-Seite Library of Ohara, die vor allen Dingen dafür bekannt ist, japanische Artikel und Veröffentlichungen rund um One Piece ins Englische zu übersetzen, hat nun ein offizielles Statement von Oda gepostet, in welchem er klar macht, dass die Erwartungen der Fans voll und ganz erfüllt werden.

„An alle, die einfach nicht aufhören darüber zu reden, dass sie den Film jetzt sofort sehen wollen und nicht mehr auf den Release warten können: Ich verstehe euch. Denn ich kann es selbst kaum erwarten! Der Film ist toll. Das Ergebnis fantastisch. Dieses Werk ist eine Feier zum zwanzigjährigen Jubiläum des Anime. So viele Dinge sind in diesen zwanzig Jahren passiert, sowohl in der Öffentlichkeit als auch hinter verschlossenen Türen. Und genau deswegen waren wir in der Lage, einen solchen All-Star-Film zu machen. Alle sind dabei!“

Zusätzlich gab Oda an, dass es in „One Piece: Stampede“ den Kampf des Jahrhunderts geben würde und sich bereits alle in seinem Team auf das Werk freuen. Außerdem gab er noch an, was die Produzenten und der Regisseur des Films dazu zu sagen haben: