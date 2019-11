One Piece - Lüftet sich im Anime bald das Geheimnis um den Kouzuki Clan?

Die letzte Folge in One Piece endete mit einem schockierenden Cliffhanger und kündigte für die nächste Episode herzzerreißende Ereignisse an. Wird endlich das Mysterium des Kouzuki Clans enthüllt?

Die Wa No Kuni Arc im Anime zu One Piece ist aktuell in vollem Gange und Lorenor Zorro, Monkey D. Ruffy und Trafalgar D. Water Law haben die ersten Hürden auf dem Weg, Kaido und Orochi zu stürzen, überwunden. Das Ende der letzten Episode dreht sich um den Kouzuki Clan, der eine wichtige Rolle in der Welt von One Piece einnimmt und um den sich viele Sagen und Mysterien ranken.

Wir sprechen hiermit eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

One Piece Episode 908 zeigt wieder einmal, wieso sich Ruffy von anderen Piraten unterscheidet

Die Gräber des Kouzuki Clans

Noch immer gibt es viele unbeantwortete Fragen, wenn es um die Familie von Momonosuko und seinen verstorbenen Vater Oden geht. Doch am Ende von Episode 908 wird es noch merkwürdiger, denn im Hof der Burgruinen von Oden Castle sehen wir Gräber mit den Namen der Vasallen Rainzo, Kinemon und Kanjuro, direkt neben den Grabsteinen von Oden und Momonosuke. Was natürlich irritierend ist, schließlich wissen wir, oder glauben zumindest zu wissen, dass vier der fünf hier genannten Personen noch am Leben sind.

Was es damit auf sich hat, ein Geheimnis, welches im Manga zu One Piece längst gelüftet wurde, erfahren wir wohl in der nächsten Episode. In der Preview zu der Folge ist von traurigen Ereignissen die Rede und einem Vorfall, der den Namen der Kouzuki-Familie beschmutzt hat. Laut Ankündigung werden Ruffy und seine Freunde von der Erklärung überwältigt und schockiert sein.

Doch wieso ist der Kouzuki Clan so wichtig? Bei diesem Adelsgeschlecht handelt es sich um eine Familie von Steinmetzen, die schon seit über 800 Jahren in Wa No Kuni zuhause sind und die berühmten Porneglyphen erschaffen haben. Das Geheimnis, wie diese Steinquader, die uralte Textbotschaften enthalten, gemacht werden, wurde von Generation zu Generation weitergegeben.

Allerdings wurden die Eltern von Momonosuko von Kaido hingerichtet, bevor Vater Oden seinen Sohn in das Herstellungsverfahren einweihen konnte. Dies ist aus zwei Gründen interessant. Zum einen, weil Oden einst mit dem König der Piraten, Gol D. Roger, auf der Grandline unterwegs war, und zum anderen, da die vier sogenannten Road-Porneglyphen den Weg zur sagenumwobenen Insel Unicon weisen.