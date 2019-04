One Piece - Lorenor Zorro zersäbelt unzählige Feinde in Live-Action-Werbung

Lorenor Zorro kämpft sich durch seine Feinde in einer Live-Action-Werbung. Das „One Piece“-Franchise sucht über die Job-Suchmaschine namens Indeed Mitarbeiter für einen Werbedreh. Sie erwecken den notorischen Schwertkämpfer zum Leben und lassen ihn gegen Fans antreten.

Irgendwann in der Zukunft wird das bekannte Manga- und Anime-Franchise One Piece eine Live-Action-Adaption erhalten, in der die Strohhutpiraten in die reale Welt transferiert werden. Doch während es hier noch keine handfesten Infos gibt, geschweige denn einen Teaser-Trailer, nehmen wir bis dato vorlieb mit einer neuen Live-Action-Werbung.

One Piece Neuer Reverie-Arc mitsamt Opening hält massiven Plot-Twist bereit

Werbung zeigt Lorenor Zorro

Das japanische Magazin Anime! Anime! hat nun auf den neuesten Werbedreh aufmerksam gemacht, der über die Job-Suchmaschine Indeed veranlasst wurde. Für einen Job haben sie Statisten gesucht, die sich von Zorro niedermetzeln lassen würden - alles gegen Bezahlung, versteht sich.

Für viele sicherlich ein Traum, gegen Zorro anzutreten und dafür auch noch bezahlt zu werden. Hiroyuki Ikeuchi schlüpft also kurzerhand in die Haut des bekannten Schwertkämpfers und nimmt es mit 104 Feinden auf, die sich auf diese Anzeige gemeldet haben.

Die entsprechende Werbung ist leider nur in Tokio und Osaka auf Outdoor-Werbetafeln zu sehen, allerdings gibt es hier auf der japanischen Webseite ein paar Eindrücke vom Dreh.

Auf der entsprechenden Seite via Indeed wurden sogar noch Mitarbeiter für ähnliche Drehs gesucht. So ist die Rede von „Choppers Assistent“, „Sanjis Kochgehilfe“ und mehr. Demnach könnte es in Japan bald mehr solcher Werbeanzeigen zu sehen geben. Würdet ihr so einen Job annehmen? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen!