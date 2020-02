One Piece - Kapitel 970 - Genau wie Ruffy: So wurde Oden Kouzuki von Kaido besiegt

Kapitel 970 des Manga zu One Piece ließ in einer Rückblende endlich zwei große Feinde aufeinandertreffen: Kaido und Oden. Dass der Vater von Momonosuke den Kampf verloren hat, ist schon lange bekannte Geschichte. Wie dies passiert ist hat jedoch manch einen Fan überrascht.

Vor wenigen Tagen wurde das neueste Kapitel zum Manga von One Piece veröffentlicht, das sich noch immer mit der Geschichte von Wa No Kuni und den Ereignissen beschäftigt, die zur Situation in der aktuellen Arc geführt haben. Dabei dreht sich die Handlung wie gehabt um Oden Kouzuki, Sohn des damaligen Shoguns Kouzuki Sukiyaki, einstiger Daimyo über das Fürstentum Kuri und Vater von Momonosuke Kouzuki.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Oden versus Kaido

Das Mangakapitel zeigt die Ereignisse, die vor knapp 20 Jahren stattgefunden haben. Oden hat sich endlich dazu entschlossen, mit seinen Akazaya in Richtung Hauptstadt zu marschieren und Kaido zu stürzen. Ein Spion hat den Kaiser jedoch vorgewarnt, sodass dieser sich mit seiner ganzen Piratenbande Oden und seinen Samurai entgegengestellt hat. Der Kapitän der 100-Bestien-Piratenbande verriet dabei, dass es die ganze Zeit über sein Plan gewesen ist, dafür zu sorgen, dass Oden all seine Anhänger verliert, weil er eine direkte Konfrontation mit dem Fürsten vermeiden wollte.

Und obwohl es so schien, als hätte Oden mit gerade einmal zehn Samurai keine Chance gegen die 1.000 Piraten, waren es stattdessen Kaidos Untergebene, die den mächtigen Schwertkämpfern nichts entgegensetzen konnten. Lediglich die All-Stars, Kaidos stärkste Krieger, konnten die Samurai einigermaßen in Schach halten, während sich der Kaiser der Meere, in seiner Form als Drache, und Oden Kouzuki einen erbitterten Schlagabtausch auf Augenhöhe ablieferten.

Entgegen aller Wetten gelang es Oden sogar, dem Riesendrachen mit der Technik Togen Totsuka eine große, klaffende Wunde zu verpassen, was bei allen Mitgliedern der 100-Bestien-Piraten blankes Entsetzen zur Folge hatte. Bevor Oden jedoch den finalen Schlag ausführen konnte, hörte er seinen Sohn schreien, der von einem Piraten gefangen genommen worden war; eine List von Kurozumi Higurashi. Die Unachtsamkeit Odens ausnutzend, erschien Kaido in seiner menschlichen Form hinter dem Fürsten und griff an.

Interessant dabei ist, dass Kaido, genau wie in der Gegenwart im Kampf gegen Ruffy, lediglich einen Schlag mit seiner Keule brauchte, um den überaus starken Oden bewusstlos zu schlagen. Womit die Vermutung der Fans, dass es sich dabei um keine normale Waffe handelt, wohl ein bisschen wahrscheinlicher geworden ist … Nach der Niederlage Odens verlieren auch die Akazaya nach und nach die Kontrolle über den Kampf, bis letztendlich alle geschlagen und festgenommen wurden.