One Piece - Kapitel 966 lässt Whitebeard und Gol D. Roger aufeinanderprallen

Im neuesten Kapitel des Manga zu One Piece prallen Gol D. Roger und Whitebeard aufeinander. Außerdem kommen wir dem Geheimnis rund um den sagenumwobenen Schatz immer näher.

Für Leser des Manga ist One Piece aktuell so spannend wie selten zuvor. Nicht nur enthüllt die Hintergrundgeschichte zu Kozuki Oden eine Menge über die Whitebeard-Piratenbande, im neuesten Kapitel erhalten wir zusätzlich viele Informationen über Gol D. Roger, seine Suche nach der letzten Insel der Grandline und was er auf seinem Weg dorthin erlebt hat.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus.

One Piece Eiichiro Oda verrät, welcher Schauspieler als Vorlage für Sanji gedient hat

Whitebeard und Gol D. Roger

Wie wir letzte Woche berichtet haben, enthüllte Kapitel 965 des Manga, wie Whitebeard und Gol D. Roger einst gleichzeitig auf einer Insel an Land gegangen und dort aufeinandergetroffen sind. Diese Ereignisse fanden vor vielen Jahren statt, noch bevor Roger als König der Piraten in die Geschichte einging. Und wie Kapitel 966 nun offengelegt hat, hatte dieses Aufeinandertreffen weitreichende Konsequenzen, schließlich ist es einer der Schlüsselmomente, die Gol D. Roger zum One Piece geführt haben.

Drei Tage und drei Nächte kämpften die rivalisierenden Piratenmannschaften gegeneinander und waren sich dabei absolut ebenbürtig. Bei dieser Schlacht, die größtenteils nur angeschnitten wird, trafen Roger und Newgate mit ihrem Königshaki aufeinander, das bei beiden so stark war, dass sie sich nicht einmal berühren konnten. Oden wurde von Roger mit nur einem Schlag in weite Ferne geschleudert, womit die Frage, ob sich der Vater von Momonosuke auf dem Niveau eines Kaisers befunden hat, wohl endgültig geklärt sein dürfte.

One Piece Finale soll tragischer werden als der Tod von Ace

Außerdem enthüllt Kapitel 966, dass sich Marshall D. Teach, der später als Blackbeard zum Antagonisten der Geschichte wird, bereits in jungen Jahren an Bord von Whitebeard befunden hat. Buggy erwähnt Shanks gegenüber, dass Teach in den drei Tagen, die die Kämpfe angedauert haben, nicht einmal schlafen musste und daher ein Monster sein müsse.

Rogers Suche nach dem One Piece

Deutlich interessanter dürfte jedoch sein, was nach der Schlacht passiert ist. Die beiden Mannschaften ließen ihre Waffen ruhen, tauschten Schätze aus, tranken und speisten miteinander, während sich die beiden Anführer ausgiebig über ihre Abenteuer unterhielten. Dabei gab Roger an, dass es ihm als ersten Piraten überhaupt gelungen sei, die letzte Insel der Grandline zu betreten, Road Star. Doch ist er sich sicher gewesen, dass es noch eine Insel dahinter geben müsse, jedoch Probleme hatte, diese zu finden.

One Piece Eiichiro Oda zeichnet beliebte Charaktere als Kinder, darunter Whitebeard und Trafalgar Law

Daher wollte er sich Oden ausleihen, da dieser die Porneglyphen lesen konnte und Roger nahm an, dass der Weg zur letzten Insel auf vier besonderen Versionen dieser informativen Gegenstände verzeichnet ist. Wie wir mittlerweile wissen, handelt es sich dabei um die Road-Porneglyphen, die tatsächlich genau diese Funktion haben. Natürlich war Whitebeard der Idee gegenüber, jemanden aus seiner Familie gehen zu lassen, absolut abgeneigt.

Aber Oden war der Legende in spe bereits verfallen und neugierig geworden, wohin dessen Reise ihn führen würde. Und so tauschte Roger all seine Schätze gegen Oden und zog mit ihm aus, die wahre letzte Insel der Grandline zu finden, wo er sich einen unglaublichen Schatz erhoffte. Auf ihrer Suche erreichten Oden und Roger auch Skypia, wo der Fürst von Kuri die berühmte Nachricht des künftigen Königs der Piraten in die goldene Glocke von Shandora eingravierte.