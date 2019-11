One Piece - Finale soll tragischer werden als der Tod von Ace

Toei Animation-Produzent Shinji Shimizu hat ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und unter anderem verraten, dass das Ende von One Piece berührender werden wird als der Tod von Ace.

Sowohl als Manga als auch in Form eines Anime läuft One Piece nun schon seit über 20 Jahren und Schöpfer Eiichiro Oda hat bereits mehrfach angedeutet, dass wir uns so langsam aber sicher auf der Zielgeraden befinden. Wie viel Zeit wir noch haben, bis die Geschichte zu einem Ende gefunden hat und was wir von dem Finale erwarten dürfen, war bisher ein kochender Herd aus Spekulationen. Doch dank Toei Animation-Produzent Shinji Shimizu gibt es nun neue Hinweise.

One Piece Eiichiro Oda zeichnet beliebte Charaktere als Kinder, darunter Whitebeard und Trafalgar Law

Das tragische Finale in One Piece

Bisher gilt der Tod von Ruffys Schwurbruder Puma D. Ace als der wohl tragischste Moment in der Geschichte von One Piece. Wenn man Shinji Shimizu Glauben schenken darf, wird das Ende der Saga jedoch um einiges trauriger. Der Produzent von Toei Animation weiß wohl schon seit geraumer Zeit, was für ein Ende Eiichiro Oda ansteuert, doch darf er laut einem kürzlich geführten Interview nichts darüber verraten, da der Mangaka ansonsten reichlich unbegeistert wäre.

Zumindest ließ er durchblicken, dass Fans, denen der Tod von Ace bereits schwer zu schaffen gemacht hat, das Ende von One Piece um einiges tragischer empfinden dürften. Außerdem soll die Wa No Kuni Arc, die aktuell sowohl im Manga als auch im Anime läuft, stark auf das angestrebte Ziel hinarbeiten. Dies verriet vor Kurzem One Piece-Editor Takuma Naito, der angab, dass die besagte Staffel in direkter Verbindung zu dem Ende stehe.

Er ist von der Wichtigkeit des momentan laufenden Story-Bogens so überzeugt, dass er allen Fans von One Piece, die aufgehört haben den Manga zu lesen, wärmstens empfiehlt, nun wieder damit zu beginnen.

2 guests were invited in recent ONE PIECE event in Saudi Arabia. One is Shimizu (TOEI anime) and the other is Heishi (Jump editor). According to Shimizu, the ending of Wano arc will be “surprising”. 😍



Below is my summary of the interview. (source: https://t.co/en9ji4Oqlu pic.twitter.com/oRoi0Z8SW2 — sandman (@sandman_AP) 17. November 2019

One Piece Wunderschöne, neue Promo zeigt die Strohhutbande als Oberschüler