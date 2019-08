One Piece - Der Film Stampede hat endlich einen Starttermin in Deutschland

Gute Nachrichten für alle Fans von One Piece in Deutschland: Der neue Film „One Piece Stampede“ hat endlich einen Veröffentlichungstermin erhalten. Schon im nächsten Monat ist es so weit.

In Japan startete „One Piece Stampede“ am 09. August in den Kinos und konnte bereits am ersten Verkaufstag über 350.000 Tickets an den Mann bringen. Eine hervorragende Leistung, die auf jeden Fall Lust darauf macht, den Streifen endlich auch in unseren Gefilden sehen zu können. Wie der Publisher KAZÈ heute bekannt gab, werdet ihr schon bald die Chance dazu haben, denn dieser hat sich gerade die Lizenz an dem 13. Kinofilm zu One Piece gesichert.

Deutscher Release-Termin

Der All-Star-Film, welcher über 40 Charaktere aus den letzten zwanzig Jahren Anime auf die Leinwand holt, wird am 24. September 2019 als einmaliges Event im Rahmen der KAZÈ Anime Nights in Originalfassung mit deutschen Untertiteln in rund 300 Kinos in Deutschland und Österreich gezeigt. Damit wurde außerdem gelüftet, um welches Werk es sich bei dem Überraschungsfilm handelt, den KAZÈ bereits seit geraumer Zeit für dieses Event angekündigt hatte.

In dem Werk wird Ruffy und seine Strohhutbande von dem weltberühmten Kopfgeldjäger Cidre Guild ins Visier genommen, der sich eigentlich auf dem Weg zur Piraten-Expo befindet, wo er den berüchtigten Piraten Douglas Bullet töten will. Nachdem es dem Kapitän der Strohhüte gelingt, den Fängen des Piratenjägers zu entkommen, erreicht er eine kleine Insel, wo er Boa Hancock trifft, die ihm hilft, Cidre zu besiegen und seine Einladung für die Expo zu stibitzen.

One Piece Stampede

Hierbei handelt es sich um den mittlerweile 13. Kinofilm zu One Piece. Regie übernahm Takashi Otsuka, welcher zusammen mit Tomioka Atsuhiro das Drehbuch beisteuerte. Federführend für die Animationen und Charakterdesigns ist abermals Masayuki Sato. Mangaka Eiichiro Oda stand den Machern beratend zur Seite.

Obwohl der Schöpfer von One Piece sich erst kürzlich voller Lob zu dem Film geäußert hat, gab er zuvor in einem Trailer an, dass er das Werk nicht zugelassen hätte, wenn es sich nicht um das 20-jährige Jubiläum des Anime handeln würde. Erste Reaktionen von Kritikern und Fans lassen jedoch den Schluss zu, dass „One Piece Stampede“ trotzdem gut geworden ist.