One Piece - Fans senden ihre Glückwünsche: Anime feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Der Anime zu One Piece feierte am 20.Oktober sein zwanzigjähriges Bestehen und Fans weltweit lassen Mangaka Eiichiro Oda ihre Glückwünsche zukommen.

Sieht man einmal von dem OVA „Taose! Kaizoku Ganzak“ ab, welcher 1998 zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Weekly Shonen Jump erschienen ist, existiert der Anime zu One Piece nun bereits seit ziemlich genau zwanzig Jahren. Mittlerweile zählt die Serie über 900 Folgen, es wurden dreizehn Filme produziert, zwanzig Vorspanne und 19 Abspanne vorgestellt und mehr als 21 Milliarden US-Dollar an Umsatz erwirtschaftet

One Piece feiert 20-jähriges Jubiläum

Das Filmstudio Toei Animation strahlte die erste Folge zu One Piece am 20. Oktober 1999 in Japan aus und Fans weltweit feiern dieses Ereignis nun mit Glückwünschen, Fanbriefen und der einen oder anderen Träne im Auge. Zusätzlich ehrt das japanische Animationsstudio das Jubiläum mit seinem neuesten Film One Piece Stampede und dem jüngst veröffentlichten Prototyp der Serie „One Piece: Romance Dawn“.

Es war ein langer Weg bis hier her. Ruffy, der sich nach und nach seine Mannschaft aufbaut, bombastische Arcs wie Alabasta, Enies Lobby und der unglaubliche Krieg der Besten kamen und gingen, der zweijährige Zeitsprung und noch so vieles mehr. Also, lehnt euch einen Moment zurück, erinnert euch an eure Lieblingsmomente in One Piece und vielleicht teilt ihr diese mit uns. Wir schauen uns jetzt noch einmal die erste Folge an.

"Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde waren seine letzten Worte: 'Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt.' Dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo auf der Grandline. Damit brach das große Piratenzeitalter an." - One Piece Opening #1

Die neue #OnePiece Folge/Special war echt super🔥

Für das 20 Jubiläum des Anime in Japan wurde der One Shot Romance Dawn animiert. Es ist die 2te Version die im Herbst 1996 in der JUMP veröffentlicht wurde

Es wurde echt super animiert und sah echt super aus🔥#OnePiece20 pic.twitter.com/KrrIyApCvy — The Oberle (@OberleThe) 20. Oktober 2019

On this day 20 years ago, the One Piece TV anime premiered on Fuji TV



Happy 20th Anniversary to the One Piece anime and the hardworking staff, including those that have come and gone, who make this series happen every week! pic.twitter.com/HH11id8xH2 — Skippy (@SkippyTheRobot) 19. Oktober 2019

Today, October 20th, Episode 1 of the One Piece anime turns 20 years old! The series has run for two whole decades without every stopping during any season, only having occasional breaks during certain weeks. Here's to one of the longest and greatest running anime!#OnePiece20 pic.twitter.com/miKkdHj9pp — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) 19. Oktober 2019

Happy 20th Anniversary One Piece!!! A true testament to the greatness of Oda Sensei to have achieved such success and continue to thrive World Wide an unbelievable 20 years later! From all of us in the One Piece community, Thank You Oda, Toei, Shuiesha, Fuji & Funimation! pic.twitter.com/mQ8qYPYhl2 — Thousand Sunny (@SHPSunny) 19. Oktober 2019

20 years ago today, the first episode of One Piece aired! I still remember when I was first introduced to Luffy like it was yesterday. I’m glad to have the chance to go along with him on his journey to become King of the Pirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/X2kLBPZBMi — Spooky Kuzan 🎃 (@IcedOutAdmiral) 19. Oktober 2019

20 YEARS OF THE GREATEST ANIME



20 YEARS THAT MADE US ALL COME TOGETHER



20 YEARS OF HAPPINESS SORROW AND SATISFACTION



20 YEARS OF LOVE



20 YEARS OF ONE PIECE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/G9K8lx5iSX — 🍁HASSAN 🍁 FALL IS MATING SEASON (@hassan_sdk) 19. Oktober 2019

Today is 20th October. 20 years ago, on 20th Oct 1999, the first-ever episode of #OnePiece TV anime premiered on Fuji TV in Japan.

Happy 20th Anniversary to the @OnePieceAnime and the hardworking @toeianime_info and all the staff.

Thank you! @Eiichiro_Staff @OPcom_info pic.twitter.com/BbYfsbqUXe — ワノ国 | WANO 🎴🌊🗻🌸⛩️🏴‍☠️ (@NoxDRaz) 19. Oktober 2019