One Piece - Fans feiern Wiedersehen von Zorro und Sanji nach gefühlter Ewigkeit

Einmal mehr gibt es im Universum von One Piece Grund zur Freude. Nach unzähligen Kapiteln sehen sich die Fanlieblinge Lorenor Zorro und Sanji Vinsmoke im Manga endlich wieder. Doch es geschieht nicht so, wie man es sich vorstellen würde.

Darauf haben die Fans von One Piece eine gefühlte Ewigkeit gewartet: Das Wiedersehen von Sanji und Zorro. Nach unzähligen Ausgaben treffen die beiden garstigen Freunde nun im Manga (Kapitel 943) wieder aufeinander. Wenig überraschend gibt es umgehend Ansatzpunkte für Reibereien, doch die Fans kennen diese Figurenkonstellation nicht anders und lieben sie dafür.

Zorro lange Zeit ohne Screentime

Fans von Lorenor Zorro (Roronoa Zoro) hatten es zum Start des „Whole Cake Island“-Arcs erst einmal nicht einfach mit One Piece, da er für den lang anhaltenden Arc nicht vorgesehen war.

So wurden die Stimmen innerhalb der Community mit der Zeit immer lauter, die den vermeintlich besten Schwertkämpfer der Welt wiedersehen wollten. Dann folgte sogar noch der „Reverie“-Arc, der vor dem großen „Wano“-Arc noch einmal die Könige aus aller Welt zusammentrommelte. Doch mittlerweile startet der „Wano“-Arc voll durch und das Wiedersehen von Zorro und Sanji könnte kurioser nicht sein.

Vorsicht, Spoiler zum Manga-Kapitel 943

Das Geheimnis der SMILE-Teufelsfrucht wird im aktuellen Kapitel nämlich endlich aufgelöst und die Tatsache, dass sie zum Leidwesen der armen Wano-Bürger eingesetzt wurde, macht die beiden so richtig stinkig. Das Mädchen Toko lehnt sich über den toten Körper ihres Vaters, als Orochi den Versuch unternimmt, sie kurzerhand zu ermorden. Doch der Versuch schlägt fehl, da Sanji und Zorro gleichermaßen eingreifen und Toko somit zur Hilfe eilen.

Beide befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon seit geraumer Zeit auf Wano und dennoch geben sie sich überrascht, den jeweils anderen zu sehen. So geht die Rivalität der beiden Freunde, die sich in Fleisch und Blut eingebrannt hat, in eine neue Runde - ganz zur Unterhaltung der Leser.

So oder so können die Fans, die sich dieses Wiedersehen herbeigesehnt haben, nun aufatmen. Die Anime-Zuschauer müssen sich noch ein wenig gedulden, bis es dazu kommt. Denn hier sehen wir aktuell den Reverie-Arc, der erst kürzlich gestartet ist.

Zorro ist seines Zeichens jedoch sowieso eine sehr beliebte Figur. In One Piece: World Seeker wird er schon bald einen ganz eigenen Story-Arc erhalten und an anderer Stelle wurde kürzlich enthüllt, wie seine drei Schwerter in menschlicher Gestalt aussehen würden. Habt ihr den verpeilten Schwertträger ebenso vermisst?