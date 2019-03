One Piece - Fans entdecken lustigen Animationsfehler bei Franky

Das Animationsabenteuer „One Piece“ steckt voller Überraschungen. Jüngst sind Reddit-User über eine etwas ältere Folge gestolpert, in der sie einen bemerkenswerten Fehler bei dem Schiffsbauer Franky gefunden haben.

Fans von One Piece sind auf einen Animationsfehler aufmerksam geworden, der sie zum Lachen bringt. In der Vergangenheit traten bereits des Öfteren solche Fehler auf. Beispielsweise gab es Lorenor Zorro in einer Szene doppelt zu sehen oder Admiral Akainu mit einer misslungen „Marine“-Aufschrift, die hier als „Mrine“ zitiert wurde.

Die Szene mit Zorro haben wir euch hier nochmal eingebunden:

© Toei Animation / Eiichiro Oda

Lustiger Animationsfehler bei Franky

Doch dieses Mal trifft es das Crewmitglied Franky von den Strohhutpiraten. Einem Reddit-User ist aufgefallen, dass der notorische Schiffsbauer einen äußerst fragwürdigen Nacken in dieser Szene hat.

Bei näherer Betrachtung konnten auch wir uns einen Lacher nicht verkneifen. Tatsächlich ist dem Animationsteam wohl ein Fauxpas in der Farbgebung unterlaufen. Frankys Nacken verfügt selbstredend nicht über eine rote Farbe, doch in der untenstehenden Szene ist dieser in jener Farbe abgelichtet.

Die Farbe des roten Tropenhemdes, die er im „Long Ring Long Land-Arc“ trägt, geht hier lediglich auf die Haut über, was so sicher nicht sein sollte. Da Frankys Haut an dieser Stelle über Nähte verfügt, ist der Fehler schon irgendwie nachvollziehbar. Doch das macht es nicht weniger lustig. Da bekommt Stiernacken eine ganz neue Bedeutung.