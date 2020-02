One Piece - Episode 920 führt die schönste Frau in ganz Wa no Kuni ein

Im Anime zu One Piece wurde eine neue Schlüsselfigur im Kampf um Wa no Kuni eingeführt. Dabei handelt es sich um Komurasaki, die schönste Frau im ganzen Reich.

Im Anime zu One Piece spitzen sich die Ereignisse langsam zu, während die Geschichte auf den zweiten Akt der Wa no Kuni Arc hinarbeitet. Nach und nach werden die dunklen Geheimnisse des Heimatlandes von Momonosuke Kouzuki enthüllt, wie beispielsweise das Gefangenenlager von Kaido, in welchem Ruffy aktuell festgehalten wird. Doch Episode 920 enthüllte zudem eine wichtige Schlüsselfigur zu Wanos Gesellschaft, vor allen Dingen die was die Oberschicht des Landes angeht.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Komurasaki, die schönste Frau in Wa no Kuni

Die gesamte Arc über wurden Anspielungen auf eine Frau gemacht, die als Oiran bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um sie schönste Frau im ganzen Reich und viele junge Damen arbeiten tagtäglich hart daran, eines Tages diese Bezeichnung zu erhalten. Kein Wunder, schließlich liegen der Kurtisane die Männer reihenweise zu Füßen und überhäufen sie regelmäßig mit Geschenken und Geld. Und obwohl um die Enthüllung der begehrenswerten Frau ein großer Trubel im Anime gemacht wurde, sind viele Fans äußerst unzufrieden mit der großen Enthüllung.

Dieser Unmut liegt in erster Linie an der fragwürdigen Persönlichkeit von Komurasaki, denn die Oiran ist genauso manipulativ und hinterhältig wie fast alle anderen Mitglieder der gesellschaftlichen Oberschicht in Wa no Kuni. Mit Hilfe ihrer Schönheit und ihrem festen Willen zieht sie den Männern das Geld aus der Tasche und nutzt es, um sich persönliche Begierden zu erfüllen. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, ihre Opfer auszutricksen, hinters Licht zu führen und ohne rot zu werden zu belügen.

Im Manga: Komurasakis wahre Identität

Viele Fans des Anime mutmaßen nun, Komurasaki könnte eine der letzten Hürden sein, die die Strohhüte überwinden müssen, um das Land für Momonosuke zurückzuerobern. Doch damit dürften sie weit danebenliegen, denn wie Leser des Manga bereits wissen, handelt es sich bei der Oiran um eine ganz bestimmte Person, und die dürfte sich eher als Verbündete entpuppen. Wer den Manga nicht liest und sich nicht spoilern lassen will, sollte daher spätestens ab diesem Punkt aufhören zu lesen.

Komurasaki ist nämlich in Wirklichkeit Kozuki Hiyori, Tochter des einstigen Daimyo Kouzuki Toki und die kleine Schwester von Momonosuke Kouzuki. Im Gegensatz zu ihrem Bruder wurde sie jedoch nicht von ihrer Mutter in die Zukunft geschickt. Sie überlebte den Schlossbrand vor 20 Jahren und mischte sich unter einem Pseudonym unter die Bewohner von Wa no Kuni.