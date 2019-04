One Piece - Eiichiro Oda zeichnet Zorros Schwerter als menschliche Gestalten

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Schwerter von Lorenor Zorro (Roronoa Zoro) aussehen würden, wenn sie eine menschliche Gestalt hätten? Ein Fan hat sich mit dieser Frage an Oda-san gewandt und eine offizielle Antwort erhalten.

Ein spezielles Bild sorgt derzeit besonders für Aufsehen bei der Community von One Piece. Die Rede ist von einer neuen Zeichnung, die Eiichirō Oda angefertigt hat. Sie zeigt Zorro und seine Schwerter. Doch es sind keine Schwerter im eigentlichen Sinne zu sehen, wie man es zunächst annehmen würde. Es handelt sich hierbei tatsächlich um Zorrors Schwerter in Menschenform, was es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie zu sehen gab.

Zorros Schwerter in Menschengestalt

Zorro möchte der größte Schwertkämpfer der Welt werden und an seinem Traum gibt es nichts zu rütteln. Um dies zu bewerkstelligen, hat er im Laufe des Manga und Anime einige Strapazen auf sich genommen und sich drei legendäre Schwerter aneignen können.

Via SBS-Sektion (Shitsumon o Boshū Suru) in der Ausgabe 92, in der sich Oda-san den Fragen der Fans stellt, kam kürzlich entsprechendes Bildmaterial ans Licht. Auf die Frage hin, wie Zorros Schwerter wohl in menschlicher Gestalt aussehen würden, gab es eine entsprechende Antwort:

© Eiichiro Oda/ Toei Animation

Auf der linken Seite sehen wir Wado Ichimonji, in der Mitte befindet sich Sandai Kitetsu und auf der rechten Seite sehen wir den Dritten im Bunde - Shusui. In der Vergangenheit hat Zorro das Katana-Schwert, Hana Arashi und Yubashiri verwendet, doch diese sind hier nicht zu sehen. Wano Ichimonji und Shisui sind hingegen wahre Legenden, die zu den 21 O-Wazamono-Schwertern zählen sollen und Zorro deshalb aktuell im Kampf zur Seite stehen. Das Sandai Kitetsu hingegen ist ein verfluchtes Schwert mit einer geheimnisvollen Hintergrundgeschichte, doch es birgt ebenfalls besondere Kräfte.

Was haltet ihr von den Schwertern in Menschengestalt? Hättet ihr erwartet, dass sie so aussehen würden? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!