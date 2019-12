One Piece - Eiichiro Oda verrät, welcher Schauspieler als Vorlage für Sanji gedient hat

Große Überraschung für „One Piece“-Fans. Schöpfer Eiichiro Oda verrät, welcher Schauspieler als Vorlage für Sanji hergehalten hat und die Antwort dürften nur wenige auf dem Schirm gehabt haben.

Eiichiro Oda hat in One Piece eine Vielzahl an interessanten, schillernden und wirklich einmaligen Figuren geschaffen. Doch nicht alle Charaktere, die in der Geschichte rund um den Piraten Monkey D. Ruffy erscheinen, sind komplett der Vorstellungskraft des Mangaka entsprungen. Einige haben sehr reale Vorlagen, meist aus der Welt von Fernseh- und Kinofilmen.

Die Vorlage für Sanji

Über Jahre hinweg haben viele Fans gemutmaßt, dass der kämpfende Koch Sanji einem ganz bestimmten Schauspieler aus Hollywood nachempfunden wurde, und zwar Leonardo DiCaprio. Wie sich herausgestellt hat, ist diese Möglichkeit weiter von der Wahrheit entfernt als man bei der Ähnlichkeit zwischen Leo und Sanji vermuten möchte. Tatsächlich war es laut Oda Steve Buscemi („The Big Lebowski“, „Reservoir Dogs“, „Fargo - Blutiger Schnee“), der als Vorlage für den Smutje der Strohhut-Piraten hergehalten hat.

Dabei hatte der Erfinder von One Piece laut eigener Aussage eine ganz bestimmte Rolle des Schauspielers im Sinn, als er Sanji entwarf. Und zwar handelt es sich um die Figur des Mr. Pink, den Buscemi in Quentin Tarantinos „Reservoir Dogs - Wilde Hunde“ verkörperte. Dies verrät zumindest ein ein Q&A-Teil, der vor Kurzem wieder das Licht der Welt erblickt hat und aktuell auf Reddit für großes Interesse sorgt.