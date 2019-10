One Piece - Ein echter Schatz: Offizielle Kooperation mit Puma

Der Sportartikelhersteller PUMA hat auf Twitter seine neueste Zusammenarbeit mit One Piece vorgestellt. Dabei handelt es sich um goldene Sneaker namens Cell Venom, die wie eine Schatztruhe aussehen.

Die meisten Schuhe, die offiziell unter dem Namen One Piece veröffentlicht werden, sind laut vielen Fans nicht sonderlich einfallsreich. Oft wird einfach nur einer der Charaktere auf die Seite gedruckt und die Farbe weitgehend passend gehalten. Daher geschieht es nicht selten, dass manch ein talentierter Künstler seine eigene Kreation entwirft und im Internet präsentiert. So wie es gerade erst der Twitter-User CoolSTO66 getan hat.

Die Cell Venom Sneaker

Was das deutsche Unternehmen jedoch jüngst in Zusammenarbeit mit One Piece erschaffen hat, kann nur schwerlich als einfallslos bezeichnet werden. Die Sneaker, die auf den Namen Cell Venom hören, sind in den Farben goldgelb, weiß sowie silberfarben gehalten und mit goldenen Ketten versehen, die den Eindruck entstehen lassen, der Schuh selbst wäre das berühmte One Piece. Der speziell für den Cell Venom entworfene Verkaufskarton ist schwarz und weiß und zeigt die Silhouetten der Mitglieder der Strohhutbande.

Das auffällige Schuhwerk für extravagante „One Piece“-Fans erscheint am 11. Oktober 2019 auf dem japanischen Markt. Ein Preis wurde bisher noch nicht veröffentlicht, doch gehen die japanischen Fans in den Kommentaren weitgehend einig davon aus, dass sich die Kosten für diesen Schuh auf gehobenem Niveau befinden dürften.

Über Pläne, den Cell Venom auch außerhalb der Heimat des Anime zu verkaufen, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Ergebnisse solcher Kooperationen meist nicht ihren Weg bis nach Europa finden. Sie sind fast immer speziell für den japanischen Markt entworfen und stark limitiert.