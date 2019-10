One Piece - Diese Custom-Nike-Schuhe wollen Zorro-Fans unbedingt haben

Ein Künstler überzeugt derzeit alle „One Piece“-Fans von seinen einfallsreichen Schuhkreationen, die passender nicht sein könnten. Hierbei handelt es sich um Custom-Designs, die sich an Nike-Schuhe anlehnen.

Passendes Merchandise wie T-Shirts oder andere Kleidungsstücke gehören zum guten Ton eines jeden Anime-Fans. Die „One Piece“-Fangemeinde ist besonders kreativ, was die Erstellung von eigenem Merch betrifft und so auch der Redditor CoolSTO66, der mit seinem neuesten Design voll ins Schwarze trifft.

Insgesamt gibt es wohl nicht allzu viele, spannende Designs, wenn es um One Piece und Schuhe geht. Doch besagter Redditor wollte dies nun ändern und präsentiert deshalb seine ganz eigene Kreation, die aktuell auf den Charakter Lorenor Zorro basiert.

Fans wollen Zorro-Schuhe

Das Design ist also an dem Schwertkämpfer mit seinem 3-Schwerter-Stil und den grünen Haaren angelehnt, was sich durchaus im Endresultat wiederfinden lässt. Wichtig sind zudem die notorischen Nike-Haken, die in dieser Version durch den markanten Stil der Schwerter miteinander verschmelzen. Bei den Schuhen scheint es sich wohl um Air Jordans zu handeln, die ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten bieten. Der 3D-Look der Schwerter hat es nun wirklich in sich:

Insgesamt hat der Künstler also alle Faktoren erfüllt. Die notorischen Farben, ein comichafter Stil und sogar eine stylische Einarbeitung des Nike-Logos ergeben ein stimmiges Gesamtkonzept, weshalb die Fans wirklich angetan sind von dem Custom-Design. Redditor aiyhtan schreibt:

„Hey Alter, verkaufst du die? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir Schuhe so sehr gewünscht habe.“

Und damit ist er nicht der Einzige. Wenn ihr mehr von dem Künstler sehen möchtet, solltet ihr auf Reddit vorbeisehen. Hier gibt es sogar noch Schuhkreationen zu Trafalgar Law, Monkey D. Ruffy und Tony Chopper.

