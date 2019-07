One Piece - Community-Karte: Fan bastelt Thousand Sunny in Super Mario Maker 2 nach

Könnt ihr euch vorstellen, wie es aussehen würde, wenn One Piece und Super Mario aufeinandertreffen würden? Wenn diese beiden Welten kollidierten, könnte dabei eine irrwitzige Karte für „Super Mario Maker 2“ entstehen, die ein Fan nun mit der Community geteilt hat.

Im Juni 2019 erschien der neue Nintendo-Hit Super Mario Maker 2 und innerhalb kürzester Zeit gab es die kreativsten Karten seitens der Community zu sehen. Eine ganz besondere Map lehnt sich nun an One Piece an.

Thousand Sunny nachgebaut

Bei der neuen Karte handelt es sich um eine ganz besondere Anspielung auf den erfolgreichen Manga und Anime One Piece.

Im Rahmen des 22. Geburtstags von One Piece hat sich der Reddit-User dazu entschieden, die Thousand Sunny in „Super Mario Maker 2“ nachzustellen. Passend dazu gibt es ein paar „Strohhut-Herausforderungen“, wie DominatorK5 anmerkt. Ein Bild von der Karte seht ihr hier:

© Reddit/ DominatorK5

Sogar Monkey D. Ruffy wurde verbaut, der euch zu Beginn einer jeden Runde begrüßt. Doch ob es die Strohhut-Herausforderungen wirklich in sich haben, findet ihr am besten selbst heraus. Ihr könnt die Karte natürlich selbst spielen. Dazu benötigt ihr lediglich „Super Mario Maker 2“ sowie die folgende ID: 41T-32H-7GG und schon kann es losgehen!

Eine Karte, die ihr ebenfalls auf keinen Fall verpassen solltet, ist der flammende Alptraum von einem Twitter-User, die es besonders in sich hat.