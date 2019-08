One Piece - Charakter entpuppt sich überraschend als Teufelsfruchtnutzer

Bevor Mangaka Eiichiro Oda sie nicht bestätigt hat, ist keine Theorie in One Piece auch nur annähernd ein Fakt. Dies zeigt sich nun abermals, als ein Charakter überraschend als Teufelsfruchtnutzer deklariert wurde.

Da denkt man gerade, man hat alle relevanten Informationen zusammen und kann behaupten, eine gute Theorie aufgestellt zu haben, da werden auch bereits neue Fakten zu One Piece veröffentlicht, die alles wieder über den Haufen werfen. Dies geschieht in regelmäßigen Abständen, meist durch kleine Details, die in einschlägigen Zeitschriften präsentiert werden.

Tori Tori no Mi

Die Twitterseite The Library of Ohana stöbert durch die Klappentexte und Faktensammlungen dieser Magazine und übersetzt den dort abgedruckten, japanischen Text ins Englische. Zuletzt geschah dies vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit Morgans, dem Präsidenten der Weltwirtschaftszeitung und einem größten Vertreter der Unterwelt.

Der Kriminelle, dessen Spitzname „Big News“ lautet, erschien das erste Mal in Episode 828 auf der Bildfläche und war stets in Form eines menschenähnlichen Vogels zu sehen. Fans waren überzeugt davon, dass es sich bei dem Mann um einen Tiermenschen handelt, wie wir sie im Königreich Mokomo auf Zou kennengelernt haben.

Doch, große Überraschung, dem ist nicht so. In Wirklichkeit hat Morgans eine Vogel-Frucht vom Typ Albatros (Tori Tori no Mi) gegessen und sich anscheinend bewusst dafür entschieden, stets in der Zwischenform in Erscheinung zu treten. Ob dies eine Art Fetisch ist oder er einfach sein wahres Gesicht geheim halten möchte, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Nun brennt in vielen Fans natürlich die Frage danach, wie Morgans ohne seine Federn wohl aussehen mag und ob es sich bei dem Verbrecher, der im Original Moruganzu heißt, nicht sogar um eine Person handelt, die wir bereits kennengelernt haben.