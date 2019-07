One Piece - Boa Hancock kehrt in Filler-Episoden zurück

Die bereits bestätigten Anime-Episoden, die eine Brücke zwischen der Serie und dem Film „One Piece Stampede“ schlagen sollen, werden Boa Hancock beinhalten.

One Piece feiert sein zwanzigjähriges Bestehen mit einem von Fans lang ersehnten neuen Film, nämlich „One Piece Stampede“, welcher am 09. August in den japanischen Kinos anlaufen wird. Um auf die Ereignisse vorzubereiten, wird der Anime demnächst zwei Filler-Episoden ausstrahlen, die den Übergang zu der Handlung des Streifens bereiten. Diese Folgen erscheinen am 28. Juli und am 04. August.

Boa Hancocks Rückkehr

Episode 895 des Anime wurde „Side Story! The World’s Greatest Bounty Hunter, Cidre!“ betitelt und beinhaltet, wie ihr euch bei dem Namen wohl schon denken könnt, den Kopfgeldjäger Cidre, der den Strohhüten schwer zu schaffen machen wird. Doch mit ihm erscheint auch eine andere Figur auf der Bildfläche, nämlich Publikumsliebling Boa Hancock.

Die Vorschau am Ende der letzten Episode hat ein paar Details zu dem Plot verraten. So wird der Kampf gegen den Kopfgeldjäger und seine Schergen Ruffy wieder mit der Piratenkaiserin zusammenbringen, welche wir bereits badend in einer heißen Quelle erspähen konnten. Es war sofort zu sehen, dass sich die mächtige Piratin sehr freut, den Mann aus Gummi wiederzusehen, doch dürfte auch klar sein, dass die Freude in einer solchen Situation nicht von Dauer sein kann.

One Piece Stampede

In den Filler-Episoden ist Boa Hancock vielleicht die interessanteste Figur, die zurückkehrt, der Film selbst ist jedoch vollgestopft mit großen und kleinen Charakteren aus der Serie. Über die Mitglieder der schlimmsten Generation, bis hin zu Widersachern aus der Regierung wie Rob Lucci, Smoker und Monkey D. Garp, sind alle mit dabei. Sogar Buggy, Alvida und Wapol werden Auftritte haben.

Wenn man sich die Liste des Casts anschaut, gibt es eigentlich keine Figur, die nicht wenigstens in Rückblicken zu sehen sein wird. Verständlich, denn wie schon erwähnt ist „One Piece Stampede“ schließlich auch eine Form von Toei Animation und Mangaka Eiichiro Oda das 20. Jubiläum des Anime zu feiern. Wann der Film in Europa erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.