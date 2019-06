One Piece - Anime enthüllt, wie Blackbeard zum Kaiser der Meere wurde

In der neuesten Episode von One Piece gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit einem beliebten Charakter aus der Serie. Wir haben außerdem endlich erfahren, was Blackbeard nach der Ermordung von Whitebeard getan hat, um als einer der vier Kaiser der Meere anerkannt zu werden. Außerdem gab es einige Anspielungen auf den ungewöhnlichen Körper von Marshall D. Teach.

In der Schlacht um Marine Ford gab es einige tragische Momente, so auch der Tod des Kaisers Edward Newgate, besser bekannt als Whitebeard. Die Ermordung durch ein ehemaliges Crewmitglied seiner Piratenbande hat nicht nur die Machtverhältnisse in der Welt von One Piece durcheinandergebracht, sondern zudem eine neue Ära der Piraten eingeläutet.

Blackbeards Aufstieg zum Kaiser

Anschließend hat Blackbeard nicht lange gewartet und die einstigen Territorien seines früheren Mentors und Captains an sich gerissen. Überraschend war dabei vor allen Dingen, wie schnell es ihm gelungen ist, die Lücke bei den vier Kaisern der Meere zu füllen und für sich selbst zu beanspruchen. Wie er dies schaffen konnte, wurde nun in Episode 890 des Anime näher beleuchtet.

Hier erhalten wir nämlich ein Wiedersehen mit Marco, dem ehemaligen Kommandanten der ersten Division. Im Gespräch mit Nekomamushi wird unter anderem offenbart, dass Whitebeard schon seit vielen Jahren ein wachsames Auge auf seiner Heimatstadt ruhen hat, welche in seinen Kindheitstagen oft das Ziel von Piratenangriffen war. Nun, nach Newgates Tod, hat Marco diese Aufgabe übernommen.

Interessanter ist jedoch, dass Blackbeard nach der Schlacht um Marine Ford damit begonnen hat, gezielt Gebiete anzugreifen, die einst unter dem Schutz des mächtigen Piraten standen und diese für sich selbst beansprucht hat. Dies führte unter anderem zum Vergeltungs-Krieg, in welchem die ehemaligen Mitglieder der Whitebeard-Piratenbande Blackbeard direkt angegriffen haben.

Die Teufelsfrüchte

Da dieser jedoch nicht nur über die Yami Yami no Mi, sondern nun zusätzlich auch über die Gura Gura no Mi verfügt, hatten Marco und Co. nach eigener Aussage keine Chance. Es wird angedeutet, dass Blackbeard die Macht dieser beiden Teufelsfrüchte genutzt hat, um seinen Anspruch auf die Gebiete von Whitebeard geltend zu machen. Dabei konnte ihm niemand Widerstand bieten.

Damit wird ziemlich deutlich, wie es Teach gelungen ist, so schnell zum Kaiser der Meere aufzusteigen, und dass die Kombination aus den beiden Teufelsfrüchten ihn zu einem erschreckend gefährlichen Gegner macht, den selbst die Regierung fürchten sollte. Zwar war schon zuvor bekannt, dass Teach die zwei Früchte innehat und sehr mächtig ist, jedoch wurde er jetzt richtig klar, wie groß der Unterschied zu anderen Piraten ist.

Blackbeards Körper

Zusätzlich wird in Folge 890 enthüllt, dass Marco ein Doktor ist und Schiffsarzt der Whitebeard-Piratenbande war. Als er im Vergeltungs-Krieg auf Blackbeard traf, ist ihm etwas Merkwürdiges aufgefallen. Nach eigener Aussage ist der Körper von Marshall D. Teach alles andere als gewöhnlich. Einen ähnlichen Kommentar hat Blackbeard selbst einmal gegenüber Ace ausgesprochen.

Ob ihm dies wirklich erst beim Aufeinandertreffen klargeworden ist, oder ob Marco bereits in der Vergangenheit, in seiner Funktion als Schiffsarzt, Blackbeards Körper untersucht hat, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Doch dürfte klar sein, dass Marco eine wichtige Rolle dabei spielen wird, das Geheimnis um Teach zu lüften. Schließlich sollte es rein theoretisch unmöglich sein, zwei Teufelsfrüchte auf einmal zu beherbergen.