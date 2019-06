One Piece - Absoluter Serienhöhepunkt soll in greifbarer Nähe sein laut Director

Der Wano-Arc steht vor der Serientür von One Piece und laut Director nähern wir uns damit dem Höhepunkt der Anime-Serie an, der die unveröffentlichen Manga-Kapitel bereits kennt.

Anime- und Manga-Fans aus aller Welt erfreuen sich seit rund 20 Jahren an One Piece. Im Laufe der Zeit gab es Höhen wie den Marineford-Arc und Tiefen, Stichwort Filler-Folgen, die nach all der Zeit immer noch auf wenig Anklang stoßen.

Piratenkaiser: Kaido

Aktuell läuft der Reverie-Arc durch, doch dieser wird bereits im Juli 2019 ein Ende finden. Mit dem anschließenden Wano-Arc nehmen Monkey D. Ruffy und seine Verbündeten den Kampf mit dem Piratenkaiser Kaido auf. Der Piratenkapitän ist laut Lore überdurchschnittlich groß und noch viel wichtiger: er stellt die stärkste Kreatur der Welt dar. So soll ihn angeblich niemand töten können, weil er laut Erzählungen tatsächlich unsterblich sein soll. Der erbarmungslose und grausame Krieger lässt keine Gelegenheit aus, seinen Gegner zu übervorteilen. Aber wie stark er wirklich ist, muss sich erst noch im Anime im Kampf gegen die Strohhutbande zeigen.

Spannend ist zudem die Frage, ob Kaido tatsächlich gegen Blackbeard eine Chance hätte und ob er eines Tages gegen ihn antreten wird. Die Vier Weisen haben nämlich prophezeit, dass Kaido einer der wenigen Personen sei, die ihn noch aufhalten könnten. Das bietet viel Raum für Spekulationen.

Nach Big Mama steht nun der nächste Kaiser auf der Speisekarte. Und damit schreitet die Anime-Serie ihrer Klimax entgegen, was nun sogar der Director von „Dragon Ball Super: Broly“ und „One Piece Film: Z“ namens Tatsuya Nagamine unterstreicht.

Anime-Höhepunkt naht

Aber wie kommt er eigentlich zu dieser Aussage? In einem Interview hat er kürzlich verlauten lassen, dass er und seine Mitarbeiter die Manga-Kapitel lesen, bevor sie in der Shonen Jump erscheinen. Und die aktuellen Kapitel hat er wohl so sehr genossen, dass er sie ein zweites Mal lesen musste. Er betitelt die kommende Zeit für Fans als absoluten Höhepunkt der Serie.

Wie all das im Detail aussieht, lässt sich noch nicht sagen und noch viel weniger, wie die Wendungen am Ende aussehen werden. Aber der Gedanke liegt nahe, dass der Spannungsbogen ein Ausmaß vom Marineford-Arc annimmt und vielleicht wird er sogar noch weiter angezogen?

Im Wano-Arc geht es also schließlich zur Insel Wa No Kuni, wo der Showdown zwischen Ruffys Piratenallianz mit Trafalgar Law und seinen weiteren Verbündeten gegen Kaido stattfindet. Doch inhaltlich ist die Lore mittlerweile so umfangreich, dass wir nur spekulieren und abwarten können, was so alles auf die Strohhüte bei dieser vermeintlichen Klimax wartet. Wir sind gespannt!