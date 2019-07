One Piece World Seeker - Release-Termin für DLC mit Lorenor Zorro bekannt

Die guten Nachrichten für Fans von One Piece reißen diese Woche nicht ab. Erst wurde Teil 4 der Pirate-Warriors-Reihe angekündigt, nun gab Bandai Namco den Release-Termin für den ersten großen DLC zu „One Piece World Seeker“ bekannt.

Bereits in wenigen Tagen ist es so weit. Am 12. Juli 2019 veröffentlicht Bandai Namco die Erweiterung „The Void Mirror Prototype“ für One Piece World Seeker. Das DLC-Paket beinhaltet laut Aussage der Entwickler 4 Stunden an Story-Inhalten, wobei der Strohhutpirat Lorenor Zorro die Hauptrolle in diesem Abenteuer spielen wird. Die Ereignisse sind dabei chronologisch parallel zu Ruffys Erlebnissen einzuordnen.

Episode 1: The Void Mirror Prototype

In „The Void Mirror Prototype“ schlüpft ihr in die Rolle des berühmten Schwertkämpfers und ehemaligen Kopfgeldjägers Zorro. Dieser versucht das Geheimnis einer verborgenen Fabrik zu enthüllen, in welcher Isaac einen geheimen Roboter entworfen hat, der in der Lage ist, die Kampfstile seiner Gegner nachzuahmen. Mit jedem Zusammenprall wird dieser Zorros Schwertkampfstil schrittweise erlernen und so zu einem immer mächtigeren Feind.

Neben besagter Fabrik wird es allem Anschein nach ebenfalls möglich sein, die bereits bekannte Oberwelt mit Zorro zu erkunden.

Bei „The Void Mirror Prototype“ handelt es sich um den ersten von insgesamt drei geplanten Erweiterungen für „One Piece World Seeker“. Im Herbst wird der zweite DLC das Licht der Welt erblicken und Ruffy Bruder Sabo in den Mittelpunkt rücken. Im Winter 2019 dürfen wir dann mit dem dritten und letzten Add-on rechnen, in welchem ihr in die Rolle von Trafalger Law schlüpft und eigene Gesetze auf der Insel erlasst.

Alle drei DLCs erscheinen für die Playstation 4, XBox One und den PC.

One Piece World Seeker

Bei „One Piece World Seeker“ handelt es sich um ein Open-World-Adventure von Bandai Namco, in welchem die Strohhutpiraten auf einer legendären Gefängnisinsel landen, auf der sich angeblich ein fantastischer Schatz verbergen soll. Ben Brüninghaus hat den Titel ausgiebig für euch getestet und verrät in seinem Artikel, ob sich das Spiel auch wirklich lohnt.

Neben der Standard-Edition gibt es noch die Pirate-King-Edition, die zusätzlich den Season-Pass beinhaltet, den Soundtrack, eine Nachbildung der Gum-Gum-Frucht und eine 21 cm große Figur von Ruffy.