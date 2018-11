One Piece World Seeker - Limitierte Pirate King Edition enthält eine Teufelsfrucht

Bandai Namco hat eine besondere Edition zu One Piece: World Seeker angekündigt, die mit mehreren Goodies daherkommt. Unter anderem liegt die Teufelsfrucht von Monkey D. Ruffy bei.

Falls ihr schon immer in den Genuss einer Teufelsfrucht kommen wolltet, dann könnte die Collector's Edition zu One Piece: World Seeker eure Träume wahr werden lassen. Die sogenannte The Pirate King Edition birgt allerlei Piratenschätze, darunter auch die bekannte Paramecia-Frucht ''Gum-Gum'' von Monkey D. Ruffy. Aber Vorsicht, zum Verzehr ist die Gum-Gum-Frucht sicher nicht geeignet!

One Piece World Seeker: The Pirate King Edition

Bandai Namco hat nämlich kürzlich über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt gegeben, was alles in der umfangreichen Spezialbox enthalten sein wird. Die besondere Edition wird neben dem Hauptspiel mit dem Season Pass bestückt und es gibt noch weitere Specials.

Im Fokus vieler Käufer wird womöglich die Figur von Ruffy stehen, die eine Größe von 21 Zentimeter aufweist. Nachfolgend haben wir noch einmal alle Inhalte in der Übersicht für euch aufgelistet:

One Piece: World Seeker - das Hauptspiel

One Piece: World Seeker - der Season Pass

Soundtrack zum Spiel - komponiert von Kohei Tanaka

Exklusive, maßstabsgetreue Nachbildung von Ruffys Teufelsfrucht

Exklusive Ruffy-Figur

One Piece: World Seeker erscheint am 15. März 2019 für die Xbox One und PlayStation 4. Ihr könnt euch den Titel und die besondere Edition schon jetzt vorbestellen, damit ihr beides rechtzeitig zum Release erhaltet.

