One Piece World Seeker - Eröffnungssequenz wurde enthüllt, hier könnt ihr sie ansehen

Seit Monaten warten Fans auf das bisher größte „One Piece“-Spiel, das den 20. Geburtstag von One Piece einläutet. Erste Eindrücke in das Spiel bietet die kürzlich veröffentlichte Eröffnungssequenz.

Das Video zeigt die Einführung in die Geschichte von One Piece World Seeker und die bekannte Strohhutbande rund um Ruffy, die ihn bei seinem Abenteuer auf der Gefängnisinsel unterstützt.

Schlüpft in die Schuhe von Ruffy

In diesem Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle von Ruffy und erkundet mit ihm eine weite, offene Welt, in der es natürlich auch einige Gegner gibt, die es zu schlagen gilt. Entdeckt und nutzt alle Möglichkeiten, die Ruffy euch bietet - und natürlich darf da seine Gum-Gum-Fähigkeit nicht fehlen.

© Bandai Namco Entertainment

„One Piece World Seeker“ ist bisher das Größte von allen „One Piece“-Spielen und hat einen riesigen Umfang. Wir wünschen euch viel Spaß beim Abenteuer, das ihr dann am Bernsteinhafen beginnt und euch durch viele weitere spannende Gebiete führt!

© Bandai Namco Entertainment

Das Spiel erscheint am 15. März 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Eine Preview könnt ihr hier lesen:

