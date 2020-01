One Piece Pirate Warriors 4 - Neue Charakter-Trailer präsentieren uns Basil Hawkins, Big Mom und Kaido

In drei neuen Charakter-Trailern, die Bandai Namco jüngst zu „One Piece Pirate Warriors 4“ veröffentlicht hat, stellen sich die beiden Kaiser Big Mom und Kaido sowie „Der Magier“ Basil Hawkins vor.

In nicht einmal mehr zwei Monaten wird es für Fans von One Piece wieder spannend. Am 27. März veröffentlicht Bandai Namco nämlich das neueste Spiel von Entwickler Omega Force: One Piece Pirate Warriors 4. In den letzten Monaten durften wir bereits freudig darüber berichten, dass viele neue spielbare Figuren ihren Weg in das kommende Actionspiel gefunden haben und nun gibt es zu drei von ihnen neue Charakter-Trailer.

Big Mom, Kaido und Basil Hawkins

Der größte Unterschied zu dem Vorgänger, One Piece Pirate Warriors 3, liegt natürlich in der erweiterten Timeline, schließlich wird der neueste Ableger der Prügelspielreihe nicht in Dress Rosa enden, sondern zusätzlich die Arcs Whole Cake Island und Wa No Kuni beinhalten. Was natürlich auch bedeutet, dass Ruffy auf die Kaiser Big Mom und Kaido treffen wird. Was die nun spielbaren Charaktere zu bieten haben, erfahrt ihr in den neuen Charakter-Trailern, die Bandai Namco gerade veröffentlicht hat.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Big Mom

Charlotte Linlin, besser bekannt als Big Mom, ist eine der vier Kaiser der Meere und neben Kaido der stärkste Gegner, mit dem es Monkey D. Ruffy je zu tun bekommen hat. Sie herrscht als Königin über Totland und ist zusätzlich das Familienoberhaupt der Familie Charlotte. In den letzten 42 Jahren brachte sie 85 Kinder zur Welt, die ihr dabei helfen, das Land zu regieren und gegen Feinde zu verteidigen. Außerdem hat sie einen sehr persönlichen Groll gegenüber Protagonisten Ruffy, da dieser ihr in der Whole Cake Island-Arc allerlei Pläne zunichtegemacht hat.

Kaido

Kaido der 100 Bestien ist ebenfalls einer der vier Kaiser und Antagonist der aktuellen Arc in Wa No Kuni. Laut Trafalgar Law handelt es sich bei Kaido um die stärkste Kreatur der Welt, außerdem ist der Kapitän der 100-Bestien-Piraten Besitzer einer unbekannten Teufelsfrucht, die es ihm erlaubt, sich in einen riesigen Drachen zu verwandeln. Er leidet unter starker Trinksucht, hat andauernde Selbstmordgedanken und bereitet sich momentan auf einen Krieg mit der ganzen Welt vor.

Basil Hawkins

Der Kapitän der Hawkins-Piratenbande, einer der elf Supernovae und Teil von Kaidos neuer Allianz. Er wird auch „Der Magier“ genannt und kann dank der Wara Wara no Mi Stroh kontrollieren, was eine mächtigere Fähigkeit ist, als man im ersten Moment denken könnte. Nachdem seine Allianz mit Eustass Kid und Scratchman Apoo von Kaido vernichtet wurde, schloss er sich dem Kaiser an und ist während der Ereignisse in Wa No Kuni, neben X. Drake, Speed und Holdem, einer von Kaidos Headlinern.

