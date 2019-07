One Piece Pirate Warriors 4 - Nachfolger via Trailer angekündigt

Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo und Omega Force nutzten kürzlich die Anime Expo 2019, um „One Piece: Pirate Warriors 4“ vorzustellen. Für den Nachfolger der beliebten Spielreihe hatten sie sogleich einen ersten Teaser parat.

One Piece: Pirate Warriors 4 lässt One Piece-Fans erneut in die Welt der Piraten abtauchen und erweitert die Spielreihe um einen weiteren Titel. Seit dem dritten Teil sind mittlerweile fast vier Jahre vergangen, doch viele Handlungsstränge aus „One Piece“ sollen laut Bandai Namco aufgegriffen werden. Whole Cake Island soll mit eingebracht werden.

One Piece Wa No Ku Ni Arc: Kämpfe sollen an Dragon Ball heranreichen

Während One Piece: World Seeker eine komplett eigene Story verfolgt, bleibt „One Piece: Pirate Warriors 4“ der Serie treu und stellt euch erneut etliche Gegner in den Weg, die es zu bekämpfen gilt.

© Bandai Namco Entertainment

Actiongeladener Trailer

Der veröffentlichte Trailer zeigt Big Mom und Gear 4th-Luffy in einem erbitterten Kampf umringt von Flammen, was die Neugier und Vorfreude der Fans steigern sollte. Viel mehr wissen wir leider noch nicht, außer dass der Titel im Jahr 2020 erscheinen soll.

Veröffentlicht wird „One Piece: Pirate Warriors 4“ für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Ob es auch bei Google Stadia oder für Next-Gen-Konsolen verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch bei PlayCentral auf dem Laufenden.