Bandai hat die Collector’s Edition von „One Piece: Pirate Warriors 4“ vorgestellt. Sie enthält eine Statue des berüchtigten Piratenkaisers Kaido. Zudem kennen wir nun endlich das Release-Datum des Spiels.

Im neuen „One Piece“-Ableger der Warriors-Reihe, One Piece: Pireate Warriors 4 von Omega Force, gibt es einige neue Charaktere, die ihr das erste Mal spielen könnt. Insgesamt kommt der Titel auf über 40 spiebare Charaktere. Darunter befinden sich zum Beispiel Katakuri aus dem Whole Cake Island Arc und sogar Kaido X aus dem aktuellen Wa No Kuni Arc ist mit von der Partie.

Kaido gegen Monkey D. Ruffy

Dem Oberschurken wurde sogleich eine besondere Ehre zuteil, er wird im Rahmen des neuen Spiels als eigene Statue verewigt. Und zwar innerhalb der Collector’s Edition, die nun ihren Weg ins Netz gefunden hat. In dem Diorama kämpft er gegen den Strohhut Monkey D. Ruffy. Und so sieht sie aus:

Falls ihr euch also einen eigenen Kaido ins Regal stellen möchtet, dann solltet ihr euch die Collector’s Edition ansehen. Sie enthält folgende Annehmlichkeiten:

Sammlerbox

Kopie des Spiels

30 Zentimeter großes LED-Diorama

Zudem ist nun das Release-Datum für Europa bekanntgeworden. Der Titel erscheint am 26. März 2020 für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam).