One Piece Pirate Warriors 4 - Charlotte Katakuri als spielbarer Charakter bestätigt

Bandai Namco Deutschland enthüllte jüngst den zweiten Sohn von Kaiserin Big Mom als spielbaren Charakter für „One Piece Pirate Warriors 4“.

Nach und nach werden die Schauplätze und Charaktere, auf die wir uns in One Piece Pirate Warriors 4 freuen dürfen, preisgegeben. So wissen wir bereits, dass Kämpfe auf Whole Cake Island und Wa No Kuni möglich sein werden und dass es viele neue spielbare Figuren geben wird, über die der dritte Teil noch nicht verfügte. Wie zum Beispiel die Geschwister der Vinsmoke Familie oder auch das Mink-Mädchen Carrot.

Charlotte Katakuri in Pirate Warriors 4

Die offizielle Twitter-Seite von Bandai Namco Deutschland veröffentlichte heute einen kurzen Trailer, in welchem das Move-Set von Charlotte Katakuri vorgestellt wird, dem zweiten Sohn der Kaiserin Big Mom und Monkey D. Luffys Gegenspieler in der Whole Cake Island Arc. Damit ist der Pirat, auf den ein Kopfgeld von über einer Milliarde Berry ausgesetzt ist, der neueste bestätigte, spielbare Charakter in dem kommenden Action-Adventure von Omega Force.

Katakuri mitgezählt sind bis heute dreizehn Figuren aus One Piece bekannt, die selbst gesteuert werden können. Noch unbestimmt ist hingegen der Status von Brook, Vinsmoke Judge, Charlotte Pudding, Kaido, Kozuki Momonosuke, Basil Hawkins und Trafalger D. Law. X Drake war bisher lediglich als Feind zu sehen. Neben den bereits erwähnten Locations wird man ebenfalls das Sabaody Archipel als Kampfschauplatz besuchen können.

Wer ist Katakuri?

Hierbei handelt es sich um das dritte Kind der Familie Charlotte, also den Sprösslingen von Big Mom. Er ist der zweite Sohn der Kaiserin und aktuell einer der drei Süßigkeiten-Kommandanten; er hält die Position des Mehl-Ministers inne. Charlotte Oven, Charlotte Daifuku und er sind Drillinge. Seine Kraft, verliehen durch die Mochi-Frucht, wurde in der Weekly Shounen Jump als Logia klassifiziert, in Band 86 des Manga jedoch auf Paramecia korrigiert.