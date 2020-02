One Piece Pirate Warriors 4 - Charakter-Trailer zu Carrot und Jinbei veröffentlicht

Zwei neue Trailer, die vor wenigen Tagen von Bandai Namco veröffentlicht wurden, präsentieren uns die spielbaren Charaktere Jinbei und Carrot. Letztere feiert ihr Debüt in Pirate Warriors.

Nächsten Monat, um genau zu sein am 27. März, erscheint One Piece Pirate Warriors 4, ein Action-Adventure, das auf der berühmten „Dynasty Warriors“-Reihe basiert und für Fans von One Piece ein kleines Highlight in 2020 darstellt. Um den Hype aufrecht zu erhalten, veröffentlicht Publisher Bandai Namco regelmäßig neue Charakter-Trailer, die uns die spielbaren Figuren in dem Werk von Entwickler Omega Force präsentieren.

One Piece Kapitel 970 - Genau wie Ruffy: So wurde Oden Kouzuki von Kaido besiegt

Carrot und Jinbei

Während der Vorgänger, One Piece Pirate Warriors 3, lediglich die Ereignisse bis zur Dressrosa Arc abgedeckt hat, wird sich die Timeline des neuesten Ablegers bis hin zur Wa No Kuni Arc ziehen. Was natürlich auch bedeutet, dass wir Zou besuchen dürfen, die Insel auf dem Rücken eines mystischen Elefanten. Und ganz nebenbei Heimatort von Carrot, einer Verbündeten der Strohhüte und neuester Publikumsliebling unter den Fans.

Spielbarer Charakter: Carrot

Bei diesem fünfzehnjährigen Einwohner von Zou handelt es sich um eine Hasen-Mink, die gleichzeitig zur Musketier-Einheit von Inuarashi als auch zu den Wächtern von Nekomamushi gehört und zwischen den beiden Königen vermittelt. Sie begleitete in One Piece das Sanji-Rettungsteam nach Whole Cake Island, weil sie unbedingt ein Abenteuer erleben wollte und gehört mittlerweile zu den beliebtesten Kandidaten potenzieller Anwärter für die Strohhut-Piratenbande. Sie feiert im vierten Teil der „Pirate Warriors“-Reihe ihr Debüt als spielbarer Charakter.

One Piece Pirate Warriors 4 Neue Charakter-Trailer präsentieren uns Basil Hawkins, Big Mom und Kaido

Spielbarer Charakter: Jinbei

Dieser Fischmensch vom Typ Walhai war bereits in „One Piece Pirate Warriors 3“ ein spielbarer Charakter. Bei Jinbei handelt es sich um das neueste Mitglied der Strohhüte. Er war einst Kapitän der Fischmenschen-Piraten und einer der sieben Samurai der Meere. Nachdem er in Impel Down eingesperrt wurde, weil er sich weigerte gegen Whitebeard und seine Allianz zu kämpfen, schloss er sich Ruffys Ausbruch-Allianz an: der Beginn einer tiefen Freundschaft zwischen dem Strohhut und dem Fischmenschen.