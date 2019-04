Octopath Traveler - Wird im Sommer für PC erscheinen

Square Enix hat angekündigt, dass „Octopath Traveler“ für den PC erscheinen wird. Der Release soll weniger als ein Jahjr nach der Erstveröffentlichung für Nintendo Switch erfolgen. Erhältlich ist das Rollenspiel unter anderem auf Steam.

Das Rollenspiel Octopath Traveler verliert seinen Status als Exklusivtitel für die Nintendo Switch. Wie in einem zwischenzeitlich gelöschten Blogpost bekannt gegeben wurde, wird der Titel am 07. Juni 2019 für den PC erscheinen.

Wie Publisher Square Enix erklärte, soll dies das erste Mal sein, dass auch jene ohne Nintendo-Konsole das Rollenspiel ausprobieren können. Unklar ist jedoch, ob nach dem PC eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One geplant ist.

Octopath Traveler erscheint auf Steam

Die Veröffentlichung von „Octopath Traveler“ erfolgt sowohl im Square Enix Store als auch auf Steam. Square Enix zufolge soll es in Kürze möglich sein, das Rollenspiel der persönlichen Wunschliste hinzuzufügen.

Wir gingen in unserem Test mit gemischten Gefühlen aus dem Rollenspiel heraus. Was wir zu bemängeln haben, lest ihr hier:

Octopath Traveler Tiefe im Zweidimensionalen