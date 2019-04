Octopath Traveler - Hinweis auf Umsetzung für PC aufgetaucht

Im Sommer des vergangenen Jahres mauserte sich das JRPG „Octopath Traveler“ auf Nintendo Switch zu einem echten Überraschungshit. Bislang ist das Rollenspiel nur für Nintendos Hybridkonsole erhältlich, was sich allerdings schon bald ändern könnte. Neue Hinweise deuten auf eine Umsetzung für den PC hin.

Das JRPG Octopath Traveler punktete in unserem Test mit seinem taktischen Gameplay und einer einzigartigen Technik. Bislang war das Rollenspiel von Squad Enix ausschließlich für Nintendo Switch erhältlich, was sich allerdings schon sehr bald ändern könnte.

Octopath Traveler Tiefe im Zweidimensionalen

Erscheint Octopath Traveler für PC?

Darauf deutet zumindest ein neuer Eintrag des koreanischen Game Rating and Administration Committee of Korea hin, das eine PC-Version von „Octopath Traveler“ listet. Als Publisher soll Bandai Namco fungieren, die für gewöhnlich den Vertrieb von Square Enix-Spielen in Südkorea übernehmen.

Square Enix hingegen hat sich noch nicht offiziell zu einer PC-Fassung des Rollenspiels geäußert, denkbar wäre, dass die Ankündigung schon bald erfolgen könnte. Bis dahin ist die Meldung allerdings mit Vorsicht zu genießen.

„Octopath Traveler“ erschien im Juli 2018 für Nintendo Switch und führt euch in die Welt von Orsterra. Dort schlüpft ihr in die Haut von acht unterschiedlichen Charakteren, die mit abwechslungsreichen Fähigkeiten aufwarten.

Besonders der einzigartige HD-2D-Grafikstil mit seiner Mischung aus zweidimensionalen Sprites und dreidimensionalen Modellen kam bei Spielern und Kritikern hervorragend an. Derzeit werkelt Square Enix an einem Prequel für Mobile-Geräte unter dem Namen „Octopath Traveler: Champions of the Continent“ und auch ein weiterer Konsolenableger innerhalb des Universums befindet sich in der Mache.