No Man's Sky - Beyond-Update: Im Sommer mit PlayStation VR-Unterstützung

Das langlebige Weltraumabenteuer „No Man’s Sky“ von Hello Games wird in diesem Jahr mit dem Beyond-Update um zahlreiche neue Inhalte ergänzt. Wie Sony im Rahmen des gestrigen Livestreams bekanntgab, wird das Spiel ab Sommer 2019 auch die PlayStation VR unterstützen.

Wer schon immer mal davon geträumte hatte, die unendlichen Weiten des Weltraums selbst zu erkunden, bekommt im Sommer die Möglichkeit dazu. Wie Sony im gestrigen Livestream angekündigt hat, erhält das Weltraumabenteuer No Man’s Sky bald Unterstützung für die PlayStation VR.

No Man's Sky Beyond: Nächstes Update bringt neuen Online-Multiplayer

No Man’s Sky Beyond kommt für die PlayStation VR

Entwickler Hello Games hatte das große Update für „No Man’s Sky“ vor knapp anderthalb Wochen angekündigt, mit dem unter anderem ein neuer Multiplayer Einzug in das Open-World-Spiel erhalten wird. Insgesamt wurden drei große Updates in „Beyond" gebündelt.

Exklusiv auf der PlayStation 4 könnt ihr die Planeten in „No Man’s Sky“ künftig allerdings auch mit der „PlayStation VR“-Brille erkunden. Die VR-Brille wird vollständig unterstützt und findet sowohl im Weltall als auch auf den Planetenoberflächen Verwendung. Auch den brandneuen Multiplayer könnt ihr erleben, als wärt ihr selbst dabei.

Was genau uns im nächsten „No Man's Sky"-Update erwartet, ist allerdings noch unklar. Die Rede ist von einer radikal neuen Multiplayer- und Social-Media-Erfahrung namens „No Man's Sky Online", die immerhin ohne Mikrotransaktionen und Abonnements daherkommen soll.

State of Play Das neue Livestream-Event startet jetzt!

Konkrete Details zum VR-Support nannte Sony bislang aber nicht. „No Man’s Sky: Beyond“ soll im Sommer 2019 als kostenloses Update auf allen Plattformen veröffentlicht werden. Sollte es neue Informationen dazu geben, erfahrt ihr das natürlich wie immer bei uns.