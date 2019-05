Nioh 2 - Closed Alpha samt Gameplay-Trailer angekündigt

Die Handlung von „NioH 2“ soll direkt an den Erstling anknüpfen, allerdings sollen sich auch Neueinsteiger in dem Spiel zurechtfinden. Aus spielerischer Sicht versprechen die Macher Detailverbesserungen. Das Spiel soll die Fehler, unter denen der erste Teil noch litt, ausmerzen.

Wie nicht anders zu erwarten war, wird auch der zweite Teil ein blutiges Action-Rollenspiel, in dem ihr gegen allerlei mythologische Kreaturen und Dämonen in den Kampf zieht. Diesmal wahlweise sogar mit einer weiblichen Hauptfigur, denn das Spiel verfügt über einen umfangreichen Charaktereditor.

Die gute Nachricht: Die geschlossene Alpha zu „NioH 2“ startet bereits in dieser Woche auf der PlayStation 4. Den langersehnten Nachfolger des Überraschungshits können PS4-Spieler also schon ab dem 24. Mai anspielen.

Nach dem gelungenen Vorgänger präsentierte Team Ninja mit NioH 2 im Rahmen der Sony-Pressekonferenz auf der E3 2018 endlich die Fortsetzung, die euch abermals in der Haut eines Ninjas Dämonen jagen lässt. Schon bald könnt ihr selbst Hand an das Soulslike-Spiel legen.

