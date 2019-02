Nintendo - Weltrekord: Cartridge von Super Mario Bros. für 100.150 US-Dollar verkauft

Das teuerste Stück Nintendo-Cartridge der Videospielgeschichte, Super Mario Bros. wurde nun für 100.150 US-Dollar verkauft. Der Preis ist sogar noch höher als von der bekannten Cartridge mit Nintendo World Championship. Damit dürfen wir einen neuen Weltrekord begrüßen.

Eine originale, gut erhaltenene und sehr besondere Kopie von Super Mario Bros., die sich in einem nahezu perfekten Zustand befindet, ging nun über die Ladentheke für günstige 100.150 US-Dollar.

Die Auktion wurde über Heritage Auctions abgehalten. Es ist die Rede von einem Weltrekord. So teuer wurde eine Spielkopie in einem so gut erhaltenene Zustand noch nie verkauft und zertifiziert. Es gab zwar bereits den Vorfall mit der Cartridge, die Nintendo World Championship beinhaltet und für 100.088 US-Dollar verkauft wurde, allerdings ist diese noch lange nicht so gut erhalten wie dieses besondere Exemplar von Super Mario Bros.

Aufgrund des hohen Preises hat sich eine Gruppe von Sammlern zusammengetan, sie haben das gute Stück in der Gemeinschaft erworben. Sammeln ist immerhin ein gutes Hobby, das man mit anderen teilen kann. Jim Halperin, Rich Lecce und Zac Gieg dürfen sich nun über den gemeinsamen Besitz freuen. Der Verkäufer möchte nicht namentlich genannt werden.

Teuerste Spielkopie aller Zeiten?

Bei dem Spiel handelt es sich um Super Mario Bros., das seit dem Release im Jahre 1985 gut verpackt gewesen sein muss. Doch bei der Kopie handelt es sich nicht nur um irgendeine Ausgabe. Sie ist nachweisbar eines der ersten Spiele, die Nintendo zu Testzwecken des NES in New York und Los Angeles gezeigt hat - noch bevor die NES überhaupt weltweit erschienen ist.

Eine wertvollere Version von Super Mario Bros. gibt es faktisch nicht, es folgten im Anschluss die unterschiedlichen Boxed-Versionen, die zwischen den Jahren 1986 bis 1994 produziert und veröffentlicht wurden. Ein Laie wird wohl kaum die Unterschiede erkennen. Aber die Kollegen von Wata Games, die sich auf das Authentifizieren und Zertifizieren solcher Sammelstücke spezialisiert haben, konnten ermitteln, dass es sich es sich hierbei tatsächlich um jene Testversion handelt.

