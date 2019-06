Nintendo - Unternehmen interessiert sich für die Streaming-Technologie

Nach zahlreichen anderen Unternehmen denkt Nintendo darüber nach, bei der neuesten Streaming-Technologie einzusteigen und mitzuwirken. Eröffnet das Unternehmen einen eigenen Streaming-Dienst?

Nach großen Unternehmen wie Microsoft, Google und Sony scheint auch Nintendo Interesse an der Streaming-Technologie gefunden zu haben. Laut Nintendo Amerika Executive Charlie Scibetta, sei die Technologie auf jeden Fall interessant:

„Streaming ist definitiv eine interessante Technologie. Nintendo beobachtet und bewertet das Ganze. Wir haben noch nichts dazu bekannt zu geben. Für uns zählt derzeit noch der physische und digitale Download durch unseren eShop.“

Doug Bowser zeigt sich ebenfalls interessiert

Nintendo Marketing Chef Doug Bowser betont in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass es „immer interessant ist zu sehen, was andere im Space machen“. Er sagt:

„Wir sind immer daran interessiert mehr über die Technologien zu erfahren und welche Wege sich durch sie öffnen.“

Der Streaming-Service von Microsoft geht im Oktober an den Start, Google Stadia ist ab November erhältlich und eine Zusammenarbeit von Microsoft und Sony lässt auf einiges hoffen. Ob Nintendo sich dem Trend anschließen wird, bleibt abzuwarten.

Wie würde euch das Streamen der Spiele von Nintendo gefallen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.