Nintendo - Trailer zum Themenpark Super Nintendo World, Besucher erhalten Gadget vor Ort

Bereits in weniger als sechs Monaten ist es schon so weit: der offizielle Themenpark von Nintendo geht an den Start! Falls ihr im Laufe des Jahres einmal die Universal Studios in Osaka, Japan besuchen möchtet, könnt ihr euch schon jetzt den zugehörigen Teaser-Trailer ansehen, der euch auf das Spektakel vorbereiten soll.

Neben dem offiziellen Trailer, der im Grunde mehr Animation als Vorstellung des Parks ist, hat Nintendo sogleich noch ein paar Informationen mit auf den Weg gegeben, die ihr vor Ort beachten müsst.

So gibt es ein spezielles Armband, das die Besucher tiefer in den Bann des Themenparks ziehen soll. Eine Smartphone-App wird mit einem vor Ort ausgegebenen Nintendo-Armband verbunden und das bietet diverse Möglichkeiten der Interaktion im Park.

Die App zählt wiederum, wie viele Münzen oder Sterne ihr im Themenpark einsammelt, die ihr euch vor Ort ergattern müsst. Innerhalb des Parks soll es sogar so etwas wie ein Scoreboard geben, das die Münzen der Besucher zählt und vergleicht. Ein kompetitiver Faktor ist also ebenfalls gegeben!

Abschließend werden sogar Bosskämpfe an einigen Orten im Park versprochen. Hier müssen sich die Besucher wie in einem Raid zusammentun und gemeinsam antreten, um ihn zu besiegen.

Das klingt doch alles sehr verspielt und durchweg passend zu Nintendo? Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr es ab Sommer 2020 in den Freizeitpark schafft!

"It's a me, Mario!" 🏁🚗🎮



Super Nintendo World is opening in Osaka this summer. It will feature wearable wrist bands called "Power Up Bands" that sync with a smartphone app. Which one do you like? #SuperNintendoWorld #任天堂 pic.twitter.com/7sGrfimDbz