Nintendo - Rekordverkauf: 40 seltene Spiele für 1 Million US-Dollar

Eine Sammlung, die kürzlich über die Ladentheke ging, umfasst über 40 Spiele und kostete über eine Million US-Dollar. Es war eines der größten Verkäufe in der Videospielgeschichte. Laut Experten ist diese Sammlung nun mit die wertvollste der Welt.

Dass Retro-Spiele ganz schön an Wert gewinnen können, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Einige NES-Cartridges schaffen es locker auf die 40.000 US-Dollar, während es eine Cartridge von „Super Mario Bros.“ sogar auf einen stattlichen Preis von 100.150 US-Dollar geschafft hat:

Nintendo Weltrekord: Cartridge von Super Mario Bros. für 100.150 US-Dollar verkauft

Doch die Sammlung eines amerikanischen Zahnarztes hat es in sich, der laut Washington Post über 1,02 Millionen US-Dollar für seine Beute bezahlt hat, die aus Erstausgaben bekannter Retrospiele besteht. Hierbei handelt es sich um eine der teuersten Sammlungen der Branche.

So ganz allein hat es Eric Naierman allerdings nicht geschafft. Eine Gruppe namens Video Game Club hat ihn dabei geholfen, eine Reihe an ausgewählte „Black-Box-Kopien mit Stickern und in versiegelter Form“ zu erlangen. Hierbei handelt es sich um äußerst seltene Spiele des Nintendo Entertainment System, darunter „Mario Bros. Arcade Classics Series“ (1986), die einzigen zwei bekannten Kopien von „Golf“ (1985), eine einzigartige Version von „Balloon Fight“ (1986) und die äußerst seltenenen Kopien von Gumshoe (1986) – allesamt neu verpackt und Erstausgaben.

Woher die ganzen Spiele kommen, ist unklar. Sie sollen jedoch von drei Sammlern über ein halbes Jahrhundert angesammelt worden sein, die sie über die Jahre im Besitz hatten.

„Einige Experten meinen, es sei nun mit die beachtlichste Sammlung der Welt. In Hinsicht des generellen Werts und der Seltenheit.“ [...] Wenn Comicbücher für eine Million US-Dollar verkauft werden, gibt es keinen Grund, bei Videospielen nicht dasselbe zu tun.“

Kurioses Kleinste Spielekonsole der Welt zum Selberbauen