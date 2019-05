Nintendo - Pläne für E3 2019 offiziell vorgestellt: Direct, Events und Livestreams

Nintendo hat seine Pläne für die E3 2019 offiziell vorgestellt. Wie in den letzten Jahren auch, soll es eine Direct sowie mehrere Treehouse-Livestreams geben. Im Vorfeld finden Turniere zu „Super Smash Bros. Ultimate“ und „Splatoon 2“ statt.

Auch in diesem Jahr wird Nintendo wieder in Los Angeles auf der wichtigsten Spielemesse der Welt vertreten sein. Nun hat das Unternehmen seine Pläne für die E3 2019 offiziell vorgestellt.

Nintendo wird in diesem Jahr etwa eine Woche lang nahezu täglich ein Event veranstalten. Die ersten finden in Form eines Esports-Turniers statt, das Weltmeisterschaften in Super Smash Bros. Ultimate und Splatoon 2 beherbergt.

Was Nintendo auf der E3 plant

Sämtliche Neuankündigungen werden wie üblich in Form einer Nintendo Direct stattfinden, die erneut an einem Dienstag übertragen wird. Detaileindrücke gibt es dann im Nintendo Treehouse, das täglich direkt von der Messe ausgestrahlt wird.

So sieht der Zeitplan vollständig aus:

08. Juni, 20 Uhr: Splatoon 2 World Championship

08. Juni, 23 Uhr: Smash Bros. World Championship im Anschluss an Splatoon 2

im Anschluss an Splatoon 2 11. Juni, 18 Uhr: Nintendo Direct mit Fokus auf kommende Spiele für Nintendo Switch

mit Fokus auf kommende Spiele für Nintendo Switch 11. bis 13. Juni: Nintendo Treehouse Live mit Blick auf zahlreiche Spiele für Nintendo Switch