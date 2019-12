Nintendo - Neuer Indie World Showcase für heute angekündigt, hier Livestream ansehen

Nintendo hat eine neue Show angekündigt, die ähnlich wie die Nintendo Direct auf den offiziellen Kanälen ausgestrahlt wird. Sie beinhaltet im Gegenteil zur Direct allerdings nur Indie-Titel, deshalb der Name Indie World.

Im August 2019 gab es diese Show bereits zu sehen, sie zeigte zahlreiche Updates und Neuankündigungen zu Indie-Games für die Nintendo Switch auf, die kurz darauf oder später im Nintendo eShop gelandet sind. Und so wird es auch heute wieder so sein. Neben den Neuankündigungen und Release-Terminen wird es sicherlich auch wieder den einen oder anderen Shadow-Drop geben.

Tune in tomorrow, Dec. 10 at 10 AM PT / 1 PM ET for a new #IndieWorld Showcase livestream featuring roughly 20 minutes of information on some upcoming indie games for #NintendoSwitch!



Watch live here: https://t.co/N3Dhh3i7vy pic.twitter.com/ztbV2Odh94