Nintendo - Games und Turniere für die gamescom 2019 enthüllt

Die gamescom öffnet vom 20. bis 24. August ihre Pforten und Nintendo lässt sich diese Möglichkeit natürlich nicht entgehen, die neuesten Nintendo Switch-Titel zu präsentieren. Nun ist bekannt, welche Titel auf der Messe angespielt werden können und welches Programm Nintendo darüber hinaus noch anbietet.

Die gamescom naht und die diversen Publisher rüsten sich schon für die bedeutende Gaming-Messe in Köln. In Halle 9 der Koelnmesse werdet ihr den Stand von Nintendo finden und könnt diverse kommende Nintendo Switch-Spiele anspielen. Das ist die vollständige Liste der anspielbaren Demos.

Diese Games lassen sich anzocken

Gameplay-Videos für die Fans zuhause

Wer nicht auf der Messe zugegen sein kann, den erwartet dennoch einiges an Gameplay zu vielen Titeln. Nintendo wird vom 22. Bis 24. August eine Reihe von Gameplay-Videos veröffentlichen, die euch Einblicke in folgende Titel geben:

Turnier-Action auf der gamescom

Für Fans von Super Smash Bros. Ultimate geht es heiß her. Nintendo trägt nämlich am 22. August das Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational aus. Die Wettkämpfe dieses Turniers könnt ihr am Nachmittag als Livestream über den offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo anschauen oder ihr seid selbst vor Ort.

Wer bei dem Turnier antritt, entscheiden dabei die Fans mit. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen. Der Gewinner des Turniers kann sich übrigens auf eine Japan-Reise und über die Teilnahme am dortigen „Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup“, der am 14. Oktober stattfindet, freuen.

Damit hört die Turnier-Action aber nicht auf: Am Stand von Nintendo auf der gamescom werden zudem die Finals des „Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup“ und der „Splatoon 2 European Championships“ ausgetragen. Interessierte könne sich die Live-Übertragung am Freitag- bzw. Samstagnachmittag im Stream ansehen.