Nintendo - Der Game Boy wird mit dem Pocket zu neuem Leben erweckt

Wer die Nase voll hat von Game Boy-Emulatoren, kann sich auf dieses kommende Schätzchen gefasst machen, das Schönheit und Funktionalität miteinander vereint.

The Pocket lautet der Name des Geräts, das gleich auf den ersten Blick an den Nintendo Game Boy aus dem Jahr 1989 erinnert, nur in modern. Die Firma Analogue steckt hinter diesem schönen Teil und verspricht damit eine gutaussehende Neuauflage des alten Nintendo-Klassikers mit vertrauten Funktionen – und mehr.

Der Analogue Pocket

Mit dem Analogue Pocket könnt ihr nicht nur alte Game Boy-Spiele neuerleben, sondern euch zusätzlich in der Apple-ähnlichen Optik verlieren. Denn hierbei haben Design und Technik ein wunderschönes, innovatives Baby erschaffen, das jeden Emulator bei weitem übertrifft.

Die transportable Konsole dient dabei als Hommage an die Game Boy-Familie, weshalb der Pocket mit der Game Boy-, Game Boy Color- und Game Boy Advance-Bibliothek und zugehörigen Cartridge-Adaptern kompatibel sein wird – Emulatoren ade!

Ausgestattet ist das wahlweise schwarze oder weiße Modell mit einem 3,5 Zoll LED-Display und einer 1600x440-Auflösung – angeblich zehn Mal mehr als beim Original-Game Boy. Zusätzlich gibt es eine Docking-Station, mit der ihr die Inhalte auf einen HD-Fernseher ausgeben und zusätzlich Bluetooth- oder USB-Controller anschließen könnt.

Die erwachsene Version des Game Boys

In wem Nostalgie aufsteigt, wenn er den Pocket von Analogue erblickt und gleichzeitig sein Ästhetik-Verständnis befriedigt sieht, ist wahrscheinlich erwachsen und war einst Besitzer des originalen Game Boy gewesen. Und an diese richtet sich das Gerät offenbar auch.

Denn neben den bereits genannten Funktionen ist außerdem noch die hauseigene Audio-Workstation Nanoloop im Pocket enthalten, die einen Sequenzer und einen Synthesizer beherbergt, um unterwegs eigene Musikkreationen erschaffen zu können.

Erhältlich sein soll der Analogue Pocket im Jahr 2020 für 199 Dollar. Bereits jetzt könnt ihr euch für die limitierte Auflage des Geräts auf der zugehörigen Website anmelden, um rechtzeitig ein Exemplar zu ergattern.

