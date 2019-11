Nintendo - Der erste Flaghip-Store eröffnete kürzlich in Tokio

Fast unglaublich, dass es kürzlich erst passierte, doch in Tokio eröffnete Nintendo nun den ersten Flagship-Store der Marke. Klar, dass solch ein Geschäft jede Menge Fans anzieht. Bis heute stehen die Menschen in langen Schlangen an, um den Laden betreten zu können.

Nintendo hat bereits ähnliche Läden, doch im Heimatland selbst eröffnete das Unternehmen nun den ersten Shop in dieser Größenordnung. Die Türen von Nintendo Tokyo öffneten am 22. November 2019. Der Flagship-Store befindet sich im sechsten Stock des Shibuya Parco, einem neu eröffneten Kaufhaus.

In dem Kaufhaus befindet sich ebenfalls ein neues Pokémon-Center. Dieses gilt allerdings als separates Geschäft und wird von The Pokémon Company betrieben. Derzeit sprießen die Gaming-Läden aus dem Boden. Indiz dafür, dass sich die Welt des Gamings zügig weiterentwickelt.

Sie stehen sich die Beine in den Bauch

Im Nintendo Tokyo-Shop findet man alles, was das Nintendo-Herz begehrt. Neben Spielen und Konsolen gibt es zahlreiche Merchandise-Artikel der legendären Nintendo-Charaktere. Doch auch interaktiv wird viel geboten, denn Kunden können dort die neuesten Nintendo-Spiele ausprobieren.

Kein Wunder also, dass viele hinein wollen. In den ersten Tagen war mit über 6 Stunden Wartezeit zu rechnen und noch immer gibt es lange Schlangen vor dem Kaufhaus. Was ist mit euch? Wird der Store auf eurer nächsten Reise eingeplant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.