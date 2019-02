Nintendo - Ende einer Ära: Reggie Fils-Aime kündigt Rücktritt an

Reggie Fils-Aime tritt von seiner Rolle als Präsident der Nintendo of America zurück. Sein letzter Arbeitstag soll am 15. April diesen Jahres erfolgen. Doug Bowser (ja, wirklich) übernimmt die Nachfolge.

Nach mehr als 15 Jahren bei Nintendo of America tritt der Präsident Reggie Fils-Aime zurück. Seinen letzten Arbeitstag wird er am 15. April 2019 abhalten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte.

Fils-Aime will sich eigenen Angaben zufolge zukünftig verstärkt seinem privaten Umfeld widmen:

"Nintendo besitzt für immer einen Teil meines Herzens. Es ist ein Teil voll mit Dankbarkeit - für die unglaublich talentierten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für die Möglichkeit, eine solch wunderbare Marke zu repräsentieren, und vor allem, sich als Mitglied der positivsten und beständigsten Gaming-Community der Welt zu fühlen. Da ich mich darauf freue, sowohl mit guter Gesundheit als auch mit guter Laune abzureisen, ist das für mich kein Game Over, sondern ein Level-up zu mehr Zeit mit meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden. "

Bowser ersetzt Reggie

Seit 2003 ist Fils-Aime Teil von Nintendo, wobei er zunächst als Executive Vice President of Sales and Marketing tätig war. In 2006 stieg er zum Präsidenten und COO auf und begleitet dabei die Einführung der Wii, der Wii, des Nintendo DS, Nintendo 3DS und der Nintendo Switch. Bei den Fans ist er durch seine häufigen Auftritte bei offiziellen Events und im Rahmen der Nintendo Directs bekannt.

Nachfolger von Reggie wird Doug Bowser (ja, er heißt tatsächlich so), der seit 2015 für Nintendo als Marketing-Chef tätig ist.

Auf Twitter veröffentlichte Nintendo ein Abschiedsvideo, in dem sich Reggie persönlich an die Community richtet: