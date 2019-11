Nintendo - Black Friday im eShop: bis zu 70 Prozent Rabatt auf Switch-Spiele

Ab morgen wird kräftig gespart! Neben Amazon, Saturn und MediaMarkt hat der Konsolenhersteller Nintendo sein ganz eigenes Sparangebot vorbereitet.

Nicht nur Amazon und Co feiern den nahenden Black Friday, auch Nintendo hat ein paar lukrative Angebote für Spieler in petto, die eine Nintendo Switch besitzen. In den nächsten Tagen wird es Switch-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 70 Prozent geben!

Die wichtigsten Infos könnt ihr hier einsehen:

Start: Am 22. November 2019 um 15 Uhr im Nintendo eShop

Am 22. November 2019 um 15 Uhr im Nintendo eShop Kauft Spiele: Mit einem Rabatt bis zu 70%

Mit einem Rabatt bis zu 70% Ende: 1. Dezember 2019

Die Cyber-Angebote im Nintendo eShop umfassen auch große Switch-Titel wie Super Mario Odyssey oder gar The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wie viel sie ab morgen genau kosten, werden wir am morgigen Tage um 15 Uhr erfahren. Insgesamt sollen über 150 Titel günstiger im Angebot sein.

Für die größeren Titel erwarten wir allerdings lediglich rund 30 Prozent (was natürlich immer noch ein großer Unterschied zum Normalpreis ist). Ein paar Spiele werden wie folgt reduziert:

Super Mario Odyssey - 30%

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 30%

New Super Mario Bros. U Deluxe - 30%

Dark Souls: Remastered - 40%

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition - 50%

Monster Hunter Generations Ultimate - 50%

Dragon Ball FighterZ - 70%

Schaut in den nächsten Tagen regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, damit ihr kein Sparangebot verpasst. Wir halten euch täglich auf dem Laufenden, sodass ihr die günstigsten Games rechtzeitig erwerben könnt.

