Nintendo - Zum Abschied: Ein Hintern für Präsident Reggie Fils-Aimé

Im Februar wurde bekannt, dass der langjährige „Nintendo of America“-Präsident Reggie Fils-Aimé seinen Hut nehmen und sich seiner Familie widmen wird. Die zwei Monate, die ihm noch innerhalb von Nintendo blieben, gingen schneller als gedacht vorüber. Jetzt ist bereits sein letzter Tag bei Nintendo über die Bühne gegangen.

Nintendo Switch System-Update 8.0.0 ist da und bringt viele neue Features

Auf seinem frisch erstellten Twitter-Profil verriet Reggie Fils-Aimé zunächst, dass er das Master-Schwert aus seinem Büro zurücklässt. Es soll dem nächsten Helden mit Weisheit, Mut und Kraft versorgen. Dennoch kann er sich nicht vor den vielen Geschenken retten, die ihm seine Kollegen mitgegeben haben.

Last of my retirement events was last night. Received some wonderful gifts and souvenirs. Yes, that is a working Virtual Boy. Art from Retro Studios. Notebook for names taken. A plastic ass to kick. A book of notes from employees. And a Mario statue. End of an era. pic.twitter.com/mrOVL1ANPO