Nintendo Switch - Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey erhalten VR-Modus

Zwei der größten Nintendo Switch-Hits erhalten künftig einen VR-Modus. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Super Mario Odyssey“ können ab diesem Monat auf eine neue Weise erlebt werden.

Nintendo kündigte heute an, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey ein neues Feature bekommen werden. Ab diesem Monat könnt ihr bei diesen beiden Abenteuern in die VR-Welt abtauchen. Das macht ein kostenloses Update möglich, womit ein VR-Modus hinzugefügt wird. Mithilfe der VR-Brille aus dem Nintendo Labo: Toy-Con 04 - VR-Set lassen sich dann die Abenteuer auf eine neue Art erleben.

Link und Mario in VR erleben

Im Falle von „Super Mario Odyssey“ wird das Abenteuer für die VR-Unterstützung um drei Mini-Missionen erweitert. In verschiedenen Ländern gilt es Musiknoten und Münzen zu sammeln.

Bei „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ unterscheidet sich dagegen die VR-Unterstützung erheblich. Zusätzliche Inhalte bekommt das Spiel zwar nicht geboten, ihr könnt aber das gesamte Abenteuer in dieser neuen Perspektive spielen. Ob ihr den VR-Modus nutzen wollt oder nicht, lässt sich dabei mitten im Spiel in den Optionen einstellen. Zudem muss kein neues Spiel gestartet werden, stattdessen könnt ihr mit eurem bisherigen Spielstand loslegen.

Ende April kommt das Update

Nintendo wird die kostenlosen Updates für „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Super Mario Odyssey“ mit der jeweiligen VR-Unterstützung hierzulande am 26. April 2019 veröffentlichen. Deutlich früher steht bereits das dafür benötigte „Nintendo Labo: VR-Set“ in den Händlerregalen. Das erscheint nämlich am 12. April 2019.

Das folgende Video gibt euch einen Eindruck von der neuen Spielweise der beiden Abenteuer: